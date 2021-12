"Aventurera", el gran legado de Carmen Salinas

Dicen que el teatro tiene un poder sanador, tanto para aquel que lo disfruta como para el que está arriba del escenario, y fue precisamente esto lo que experimentó Carmen Salinas cuando la obra "Aventurera" llegó a sus manos en 1997, convirtiéndose en un parteaguas en su vida personal y profesional; aunque la obra en sí fue un fenómeno dentro de la cartelera teatral en la Ciudad de México, con sus protagonistas elevadas al nivel de superestrellas.Carmen Salinas se encontraba pasando por uno de los capítulos más oscuros de su historia, la muerte de su hijo Pedro Plascencia, que ocurrió el 19 de abril de 1994, algo que la sumió en la depresión y casi en el retiro, pero cuando tuvo en sus manos el libreto de "Aventurera", que Carlos Olmos adaptó de la obra original de Álvaro Custodio, supo de inmediato que tenía que montar esa obra, para lo cual se asoció con el empresario Guillermo Lauder."Aventurera" es la historia de Elena Tejero, una chica inocente y bella que es enganchada por Lucio el guapo para vendérsela a Rosaura, la madrota del cabaret Kumbala. En ese lugar se convierte en Elena Montes,una cantante que logra enamorar a Mario Cervera, hijo de Rosaura, y así consumar su venganza contra aquellos que la explotaron.La primera actriz que vino a la cabeza de Carmen Salinas para interpretar a Elena fue Itatí Cantoral, porque le recordaba mucho a rumberas como Meche Barba o María Antonieta Pons, así que de inmediato le hizo la propuesta y ella aceptó, pero con la condición de que comenzaría a ensayar después de un viaje que tenía planeado con su mamá por Europa, Salinas dijo que sí y comenzó a ensayar con el resto de la compañía, la cual estaba integrada por Alejandro Tommasi, Luis Felipe Tovar, Sergio Basáñez, Ernesto Gómez Cruz y la propia Carmen Salinas, quien daba vida a Rosaura.Pero el destino no quiso que Itatí estrenara "Aventurera", debido a que Televisa le pidió protagonizar el siguiente proyecto de Emilio Larrosa, la telenovela Salud, dinero y amor, e Itatí no se pudo negar, pese a que sabía que pondría en aprietos a Carmelita; pero ella con la experiencia que tenía, no se detuvo en problemas e inició la búsqueda de su nueva protagonista, la cual encontró en Edith González gracias a una afortunada casualidad.Edith le pidió a Carmen que le hiciera el favor de conseguirle entrada para ver el partido Guadalajara-Toros Neza, y como Salinas era aficionada de hueso colorado de las Chivas, logró tener esos pases y se fueron juntas al partido, ese día su equipo favorito arrasó con un marcador de 6 a 1 y había que festejar; en el restaurante Edith se levantó a bailar, Carmen la vio y en ese momento supo que tenía ante sí a su Elena Tejero, así que le hizo la invitación y le hizo llegar el libreto, un par de días después la estrella de Corazón salvaje la llamó y simplemente le dijo: "Yo soy Aventurera".Fue así que "Aventurera" levantó el telón el 28 de octubre de 1997, en el Salón Los Ángeles, teniendo como protagonista a Edith González, quién pese a la timidez que sentía por los atrevidos vestuarios de Mitzi, logró conquistar al público presente; después de esa noche fue tal la demanda de entradas para ver este musical, que había lista de espera de cinco semanas e incluso el aforo del recinto se rebasaba, por lo que tenían que colocar a la gente prácticamente en la pista.Después de 300 representaciones y dos años de temporada, Edith se despidió de la obra para cumplir con un compromiso con Televisa, la telenovela Nunca te olvidaré (1999), aunque esto desató el enojo de Carmelita, al final ellas hicieron las paces. Fue entonces que al fin Itatí Cantoral pudo interpretar el personaje que escribieron para ella, aunque tuvo sólo 20 días para montar el personaje, hasta pudo cantar el tema Soy lo prohibido, que es de la autoría de Roberto Cantoral su padre.De nueva cuenta se avecinaron los cambios, porque ya para ese momento Itatí se encontraba en una relación con Eduardo Santamarina, quien interpretaba a Lucio el guapo, y resultó embarazada de sus gemelos Eduardo y Roberto, otro shock para Salinas que tenía que buscar una nueva protagonista de inmediato porque no podía para una temporada tan exitosa, aunque Cantoral trabajó hasta los tres meses de gestación.La tercera aventurera fue encarnada por Niurka Marcos, que le dio un toque de sensualidad y sabor cubano al personaje de Elena Tejero, además de que fue la más atrevida en cuanto a su vestuario y audaz en sus bailes, pero a pesar de éxito que tuvo la ex esposa de Juan Osorio en este musical, los constantes choques entre ella y Carmen hicieron que dejara la obra en 2002, es decir un año después de su debut, e Itatí volvió a dar algunas funciones para que la obra cumpliera algunos compromisos.Quien tomó la estafeta fue Paty Navidad, pero debido al agotamiento que sufrió por lo demandante de" Aventurera", se da su salida del proyecto tan sólo seis meses después; la cantante Yatana fue quien alzó la mano y convenció a Carmen Salinas de que le diera la oportunidad de ser Elena y en una semana se aprendió la obra, justo para la develación de placa por los seis años de temporada, la cual apadrinó Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México; pero su participación pasó sin pena no gloria.En 2003 siguió Adriana Fonseca que estuvo sólo tres meses en la obra y nuevamente Itatí regresa, pero esta vez por un año, para pasar la estafeta de nueva cuenta a Niurka, hasta que llegó la nueva aventurera, Lorena Rojas quien también duró poco tiempo, porque tenía un ofrecimiento de Telemundo y debía mudarse a Miami.El 30 de abril de 2005 la aventurera original Edith González, retoma su protagónico a tan sólo ocho meses de haber dado a luz a su hija Constanza. El 29 de agosto de 2008 para comenzar los festejos por los 11 años de temporada, el musical llega al Teatro Blanquita, con Sabine Moussier como su protagonista, pero debido a lesiones en diversas partes de su cuerpo, entre ellos el tendón del hombro roto, la obligaron a dejar la puesta en escena en el mes de diciembre.2009 le dio la oportunidad a Maribel Guardia, entonces de 48 años, de formar parte del clan de aventureras, aunque fuera sólo por pocos meses. Un caótico debut tuvo Ninel Conde en este musical el 22 de septiembre de 2011, entre otras cosas porque su vestuario no estuvo listo y cuando llegó al lugar de San Ángel donde se presentaría "Aventurera", no le ajustaban bien a la bombón asesino, provocando un retraso de una hora; el diseño del lugar no permitía a todos ver bien lo que sucedía en escena y se tuvo que resolver proyectando en pantallas lo que pasaba en escena y jamás habían corrido la obra completa; aún así Ninel estuvo al frente del montaje hasta diciembre del 2012, cuando se retiró por agotamiento.En 2013 se da un pleito entre Carmen Salinas y las hermanas Ana, Mina, Lourdes y Martha Vallejo, debido a que estas últimas no rendían cuentas claras sobre las ganancias de la obra, debían salarios tanto a actores como a operadores de teatro, entre ellos a Darío León quien manejaba el Teatro Blanquita y por si fuera poco un músico (Luis Simón) demandó a Carmen Salinas por despido injustificado, cuando fueron ellas quienes lo corrieron y durante mucho tiempo la actriz tuvo embargada su casa; sumado a esto las hermanas se quedan con toda la infraestructura de "Aventurera", desde el vestuario a la escenografía.Carmen Salinas perdió en 2015 la demanda que interpuso el músico en su contra y tuvo que pagar tres millones de pesos, además de dar una disculpa pública; la actriz a través de sus abogados, decidió finiquitar y disolver su sociedad con las hermanas Vallejo y terminar así con pleitos.El 14 de febrero de 2017 "Aventurera" volvió a los escenarios, pero esta vez bajo la producción de Gerardo Quiroz y Juan Osorio, quienes presentaron una versión más moderna de la obra con una adaptación de Ximena Escalante, el uso de multimedia y con Susana González de protagonista; también se había contemplado da Niurka, pero los comentarios negativos que hizo del proyecto la dejaron fuera. La puesta en escena duró un poco más de un año, tiempo en el que se celebró el 20 aniversario, pero poco después bajo el telón y con la muerte de Carmen Salinas, difícilmente se volverá a ver en cartelera.