“Bajan” a aspirante priista de contienda por candidatura a Alcaldía de Tatatila

Margarita Hernández Martínez, candidata a la presidencia municipal de Tatatila por la coalición PRI-PAN-PRD, denunció la imposición de otra aspirante a la alcaldía con el respaldo de los partidos políticos.



"Hace unos días me entero que ya hay otra persona con registro ante el OPLE y ya no aparece mi nombre. Voy a las oficinas del PRI y me dicen que acuda a las oficinas del PAN y hablo en este caso con el particular del dirigente Joaquín Guzmán Avilés y me dicen que lo tengo que checar en el PRI. Lo único que hago es una denuncia pacífica y respetuosa, porque se están violentando mis derechos".



Ante dicha situación, consideró como acto de corrupción y aseguró que la alcaldesa María Angélica Vázquez Casas y un familiar de ella entregaron recursos económicos para otorgarle a María Luisa Salazar Marín la candidatura.



"Hubo por ahí recursos de por medio. No se vale que de la noche a la mañana me quiten mi candidatura. Ella era anteriormente candidata del partido ¡Podemos!, supongo que renunció y ahorita se registra en la candidatura de la alianza. Ella no cumplió con los requisitos. Pido que haya respeto y piso parejo".



Explicó que al no ser apoyada por el PRI, lo que se deduce es que hubo dinero de por medio, ya que recibió mensajes donde un familiar de la actual Alcaldesa había acudido a las oficinas del PRI Estatal ofreciendo dinero para quitarle la candidatura.



"Llevaré mi caso al Tribunal Electoral. Tengo razones suficientes para pelear. Estos es abuso de poder", concluyó.