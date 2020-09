“Botea” para obtener dinero y continuar su tratamiento oncológico, en Veracruz Puerto

Giovana Aurora Cruz Rodríguez, de 34 años, diariamente “botea” en cruceros viales de la conurbación Veracruz-Boca del Río para financiar su tratamiento oncológico, ya que padece de cáncer de mamá en etapa III.



Acompañada por su familia, Giovanna pasa horas bajo el sol pidiendo donaciones a automovilistas para que a sus manos lleguen unos cuantos pesos con la esperanza de juntar los 49 mil, que es la cantidad mensual que necesita para pagar su tratamiento.



La mujer detalló que a raíz de la pandemia y por la fragilidad de su salud, quedó desempleada y aunado a esto, la escasez de medicamento en el Hospital Regional de Veracruz la ha orillado a pedir dinero para seguir viviendo luego de que hace un año le practicaran una mastectomía para retirar uno de sus senos.



La historia Giovanna es larga y llena de diagnósticos erróneos que la trajeron dando vueltas con un tumor en la mama desde el 2013 hasta que el año pasado finalmente le encontraron el cáncer en etapa III. Le quitaron la mama y sometieron a quimioterapias, radioterapias y ahora de nuevo otro tratamiento con medicamento.



Ese proceso le costó a Giovanna miles de pesos, muchos de los cuales juntó con la misma estrategia que tiene ahora: pararse en las calles a pedir unas monedas.



“Estamos en una situación muy difícil y me receta el doctor una caja de Trastuzumab Herceptim de 440 miligramos ampolleta, esa me la receta una aplicación mensual durante un año y tiene un costo de 49 mil 400 pesos, no la hay, no hay para cuando llegue (…) esta ampolleta es para que no me vuelva a nacer el tumor del cáncer, sin esta ampolleta yo estoy vulnerable a que me vuelva a nacer el cáncer", mencionó.



La mujer relató que su esposo es pintor y lo que junta cuando tiene trabajo sólo les alcanza para subsistir, ya que tienen dos hijos mayores y un menor de edad que a raíz de la pandemia abandonó la primaria al no tener dinero para pagar el Internet y tomar clases en línea.



Por ello, Giovana ha pedido a las autoridades resurtir este medicamento, ya que son decenas de familias las afectadas por la falta de medicinas oncológicas en los hospitales del Estado.



También pide a la población ayuda económica para poder seguir costeando su medicación mientras se reabastece el Hospital Regional de Veracruz.



Quienes deseen apoyarla pueden comunicarse al número 2294 46 24 07 o hacer depósitos a la tarjeta de su madre con el nombre Rosa Aurora Rodríguez, número de tarjeta Santander 5579 0700 3254 0554.