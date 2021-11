“Café descafeinado” y “Un acto de comunión”, este fin de semana en Teatro Trasmundo

Con dos monólogos titulados “Café descafeinado” y “Un acto de comunión”, el actor Antón Araiza, originario de la Ciudad de México, se estará presentando este viernes 19 y sábado 20 de noviembre en el Teatro “Trasmundo”, en el Centro de Xalapa.En conferencia de prensa, indicó que las funciones serán a las 19:00 horas y 20:30 horas y los costos de las entradas en preventa serán de 120 pesos por cada una, el día del evento 150 pesos por cada una y un paquete de ambas, por 200 pesos, que se pueden adquirir en el lugar ubicado en Xalapeños Ilustres 171, o al WhatsApp 228 109 32 73.Detalló que “Un acto de comunión” pertenece a un dramaturgo argentino, que él viene presentando desde el 2018 en México; mientras que “Café descafeinado” es de su autoría y se compone de ocho monólogos.“Es la primera vez que me aviento a presentarlos como unipersonal, es decir, esa obra ‘Café descafeinado’ tiene ocho monólogos y esos ocho los interpreto yo también en esta presentación y como actor me pongo el reto de hacer estas dos funciones el mismo día, una después de otra, son obras muy distintas”, explicó Araiza.El actor con 15 años de trayectoria en las tablas y también en telenovelas, dijo que en estos dos días le brindará al público xalapeño la posibilidad de ver ambas obras el mismo día o una el viernes y la otra el sábado.“He venido a Xalapa a presentar diferentes montajes, ya he hecho muchos amigos actores aquí, tenía tiempo de no venir y cuando me dijeron de venir a Trasmundo, decidí estos días, en la Ciudad de México estoy trabajando pero hice el huequito para venir”, precisó.Señaló que esta es una oportunidad para reactivar el sector cultural en la Capital veracruzana y para que quienes se dedican al teatro y otras disciplinas artísticas tengan ingresos económicos luego de meses complicados por el COVID-19 y los cierres de espacios de presentación.“Me dicen que aquí en Xalapa hay cerca de 40 espacios independientes. No me imaginé que hubieran tantos espacios independientes, aunque sea una casa. Lo que se necesita son espacios donde podamos presentarnos, contar historias. El cine y la televisión es una cosa pero el teatro al final es lo que le da al público una cantidad de verdad, de historias, a ver si es cierto que como roncas duermes”, bromeó.