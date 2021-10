“¿Cómo le gustaría ser recordado?”: Panistas entregan lápida a Alcocer

Con la entrega de una lápida por parte de los legisladores de Acción Nacional inició la comparecencia de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, ante el pleno de la Cámara de Diputados.Los legisladores del PAN, en voz de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, entregaron a Alcocer una lápida con la leyenda “RIP, 1946-¿?” y un marcador “para que escribiera cómo quiere ser recordado”.“¿Cómo le gustaría ser recordado?, ¿como aquel hombre bueno que hizo lo correcto o como aquel hombre que siguió instrucciones a pesar de saber que pudo haber evitado el dolor y el sufrimiento de los mexicanos? Aún hay tiempo señor secretario.“Aquí le entrego este marcador y la que podría ser su lápida, para que escriba ahí y siempre recuerde que lo importante en la vida es el legado de hacer lo correcto más allá de las instrucciones y la vida y la salud de los mexicanos está en sus manos y entregará cuentas”, externó la diputada Romo Cuéllar.Acompañados con mantas y carteles con la leyenda “que vuelva el Seguro Popular”, los panistas denunciaron que entre las fallas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de salud, destacan cifras maquilladas “para tener un semáforo a modo”.Los panistas señalaron que mientras millones de mexicanos mueren, “sus funcionarios federales y muchos compañeros de los que aquí están se niegan a usar un cubrebocas, y ustedes como autoridades lo secundan”.Añadieron que ante la pandemia por Covid-19 no hay filtros para gente que ingresa a México, dando entrada a infinidad de variantes del coronavirus, además que los tratamientos de cáncer están interrumpidos y no hay atención a la diabetes mellitus, lo que provocó un aumento de 45% en las defunciones por esta causa.“104 mil muertes que se pudieron haber evitado. ¿Cuántos muertos más por la negligencia en la secretaría que usted dirige?”, le cuestionaron al secretario de Salud.Armando Reyes Ledesma, diputado del Partido del Trabajo, exigió respeto al secretario de Salud porque con la entrega de una lápida “lo están matando prácticamente”.“Los diputados de Acción Nacional ya se están brincando la rayita, yo creo que hay límites y esta grosería debe quedar como un llamado al orden porque lo están matando prácticamente cuando eso ni de broma se debe de hacer”, solicitó Reyes Ledesma.En respuesta, Martha Estela Romo dijo que “en ningún momento se le está deseando la muerte a nadie” y solo usó su libertad de expresión para pedirle reflexionar sobre cómo quieres ser recordado, “y lo mismo le pido a todos ustedes, que reflexionen cómo quieren ser recordados”.En su ponencia inicial, el secretario de Salud sostuvo que desde llegada la pandemia por Covid-19 a México, el virus fue considerado como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que se ha capacitado a más de 180 mil profesionales de la salud en todo el país que han atendido la contingencia y se logró la reconversión hospitalaria logrando una reducción general del 84% de la ocupación hospitalaria.Enfatizó Alcocer que México ocupa el lugar número ocho con el mayor número de dosis aplicadas contra Covid-19 y explicó que actualmente nueve estados se encuentran con semáforo verde, “lo que es un buen indicador para la normalización de la actividad productiva y económica del país”.Subrayó que el presupuesto para el sector salud tuvo un aumento del 12.9% comparado al año anterior, y expuso que para el siguiente año “el presupuesto considera un incremento de más de 46 mil millones de pesos para mejorar los servicios de salud”.El diputado Emmanuel Reyes Carmona, de Morena y presidente de la Comisión de Salud, reconoció que el titular de la Secretaría de Salud “está dando la cara por las y los mexicanos”.Reyes Carmona recordó que el proyecto del Instituto de Salud para el Bienestar enfrentó los obstáculos de la pandemia por Covid-19.“No obstante, el proyecto de garantizar la salud plena y gratuita a las y los mexicanos permanece vigente”, aseveró.Presumió que a la fecha, México cuenta con más de 70 millones de personas vacunadas y que más de 134 hospitales se han reconstruido y recuperado: “Hay quienes esperaban hacer quedar mal al gobierno de la Cuarta Transformación, pero eso no pasó hubo una estrategia oportuna en favor de todas y todos los mexicanos”