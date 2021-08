“Como nunca”, la 4T está atacando el secuestro: Cuitláhuac

El anterior titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) simulaba el combate al secuestro en el pasado bienio, donde dejó operar a bandas de secuestradores hasta el primer año de la presente administración para “golpear” al Gobierno Estatal, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En esta administración se trabaja como nunca contra el secuestro, dijo el Mandatario al revelar que una de las carpetas de investigación que tiene abierta el exfiscal Jorge Jorge Winckler, Pucheta “N” y otros tres exfuncionarios de esa dependencia, es por haber sido omisos en el combate al secuestro, ya que aseguró que todas sus acciones eran simulación.



“Yo lo denuncié cuando ya era Gobernador, que el exfiscal se estaba haciendo guaje. Su Unidad de Combate al Secuestro, su unidad especializada, no hacía nada”, dijo durante conferencia de prensa donde se le cuestionó sobre resultados en esta materia.



Al respecto, añadió que son delitos graves por los que se les acusa a los exfuncionarios yunistas, “ser omiso en un tema de secuestro es de mucha gravedad y siendo la autoridad de combatirlo, más (…) lo que le hicieron a la sociedad es muy lastimoso”.



En este sentido, García Jiménez reiteró que el exfiscal y el extitular de la UECS se hacían “guajes” y no actuaban frente al flagelo que se acrecentó en el primer año de su gobierno, que según él, actúa “como nunca antes” para frenarlo.



También dejó en claro que no sólo en las reuniones privadas sino en las reuniones públicas que estuvo con el exfuncionario, hoy prófugo de la justicia, se lo hizo ver.



Incluso relató que en el último mes que estuvo a cargo de la instancia ministerial ocurrieron más secuestros que los que se han dado en todo un año que ha estado la fiscal Verónica Hernández Giadáns.



“Estoy casi seguro que lo que hacía en el bienio era simulación, nada más que quisieron atacarme políticamente dejando actuar a todas las bandas del secuestro”, acusó al aseverar que en la anterior administración no hubo detenidos por este delito.



A su decir, el primer año que su Gobierno trabajó con el Exfiscal fue el que disparó las estadísticas de este ilícito en la entidad.



“Habría que reclamarle al exfiscal, porque era una atribución de él, combatir el secuestro es una atribución de la Fiscalía General del Estado y en su época lo dejaron libre y hoy que entró la nueva fiscal lo está combatiendo pero carga con aumento”, justificó.



De este modo, Cuitláhuac García resaltó las detenciones que se han hecho de bandas de secuestradores en Tuxpan, Martínez de la Torre, además de las órdenes de aprehensión contra sus cabecillas.



Para finalizar, el titular del Ejecutivo expuso que anteriormente no se les daba seguimiento a los juicios penales contra los detenidos por este delito, lo que sí ha hecho la actual titular con sentencias condenatorias por más de 50 años, resaltando una por 92 años.