“Compañeros me quieren desaparecer”: Elemento de Fuerza Civil teme a mando de SSP

Un elemento activo de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz acusó a sus compañeros de querer desaparecerlo, “como han hecho en otras ocasiones”, señalando directamente a alguien a quien identificó como el “Comandante Tigre”.Fue este martes cuando el policía, según explicó mediante una transmisión por redes sociales, se refugió en un hotel de la zona de Las Trancas, en la conurbación Xalapa-Emiliano Zapata.“Los compañeros estatales, al mando del ‘Comandante Tigre’, son ellos los que me querían desaparecer, los que me querían hacer desaparición forzada como han hecho en otras ocasiones, desaparecer compañeros. Sí, ahora mi muerte no va quedar impune”, dijo al pedir que su denuncia se viralizara.Al respecto, en conferencia de prensa tras lo ocurrido, el gobernador Cuitláhuac García confirmó que el elemento fue atendido por la Fiscalía General del Estado, se le tomó en cuenta lo que acusó y se le explicó como deberá proceder.“Él tendrá que aclarar y la Fiscalía tendrá que tomar en cuenta lo que denunció”, dijo el mandatario.No obstante, reveló que “se le hicieron varias pruebas” al policía y deberá denunciar “cuando esté plenamente consciente”, sin aclarar si estaba alcoholizado o intoxicado, además, el elemento se negó a ser resguardado.Y es que se le cuestionó al mandatario si el elemento en cuestión estaría bajo los influjos del alcohol o alguna otra sustancia, pero el Ejecutivo descartó abundar y reiteró que la Fiscalía tomará cartas en el asunto, donde además el policía también tendrá que responder con pruebas.“Es un elemento de la Fuerza Civil se le atendió a través de la Fiscalía. Él decidió que no -estar en resguardo-, tendrá que aclarar y la Fiscalía tendrá que tomar en cuenta lo que señaló. Es un elemento en activo, se le tomó en cuenta la denuncia. Ahí salieron otras cosas que tomó la Fiscalía. La Fiscalía le dijo cuál tenía que ser el procedimiento de denuncia, se le hicieron también a él varias pruebas. Entonces hay que ser congruente para acudir consciente totalmente”, dijo.De este modo, García Jiménez dejó en claro que la Fiscalía realizará las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y aplicar la Ley en caso de ser necesario.