“Coyotaje” sigue afectando a campesinos del Estado; los deja sin ganancias

El “coyotaje” sigue afectando a los campesinos veracruzanos y el fenómeno de los acaparadores continúa latente por la falta de mercados para comercializar los productos del campo.



El productor Octavio Nájera lamentó que los intermediarios se sigan llevando las ganancias del sector primario, lo que afecta sensiblemente a las familias campesinas.



Dijo que es urgente implementar el consumo solidario y/o la compra consolidada para que los productos del campo se vendan directamente al consumidor con precios justo y sin intermediación de nadie.



Tan sólo mencionó que la producción de aguacate Hass está repuntando en Veracruz, al igual que las moras, cereza, arándano y la zarzamora; mientras que hay buenas opciones para la producción de nueces de macadamia y el limón, sin embargo, no hay mercado y la producción se queda con los acaparadores.



Insistió sobre la urgencia de que las autoridades intervengan para que exista mercado y precios más justos.



Citó que cuando se ofrece aguacate en la Central de Abastos de esta ciudad, la respuesta es un no.



“Nos dicen que ellos no compran aguacate Hass veracruzano, que sólo compran el de Michoacán y quieren pagar el kilo a quince o veinte pero ellos lo venden tres veces más caro”.



Dijo que la prioridad debe ser el campo veracruzano y que los productos que falten que se adquiera en otras entidades.



Recordó que en la capital veracruzana se han tenido buenos resultados con la venta de los productores de mango, higos y nuez, principalmente pero ha sido a iniciativa de ellos mismos.



No obstante, dijo confiar en que las autoridades estatales den acompañamiento a los productores hasta llegar al consumidor final.



“Nosotros nos seguimos esforzando por sacar productos de calidad pero nos vemos muy afectados por los bajos precios que pone el intermediario al productor, proponemos acercamiento con la industria restaurantera, hoteles, tiendas u otros y al mismo tiempo, nosotros comprometernos a entregar productos de calidad”.