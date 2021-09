“Déspota” Director de secundaria de Xalapa obliga a clases presenciales

Padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria General Número 5 "Manuel R. Gutiérrez" de Xalapa, acusaron al director de la institución, José Luis Barrientos, de obligar a acudir a los niños a clases presenciales y oponerse a implementar clases virtuales para los que decidan no acudir.Este jueves, los tutores fueron citados en el plantel para recibir los libros de texto y para conversar con su máxima autoridad sobre la inquietud de querer que se implemente la enseñanza a distancia como el 76% decidió en un encuesta hecha la semana pasada; sin embargo, dijeron, esta opinión no fue tomada en cuenta, acusándolo de "déspota"."Hubo una junta con la asociación de padres de familia, el comité de limpieza y nos dijeron que no va a haber clases virtuales, que si quieren mandar a sus hijos los manden, y si no, les van a dar un cuadernillo, y ahí tu arréglatela con tu hijo", dijo una de las madres inconformes con la decisión adoptada por el director.Acotó que tras la queja de los tutores, lo que determinó es que a partir de la próxima semana la mitad de los niños irán una semana y la siguiente, la otra mitad; lo cual despertó la inconformidad porque hay grupos que superan los 40 estudiantes y aunque los dividan, seguirían siendo demasiados para conservar la sana distancia."Ellos dices que los salones tienen suficiente ventilación, la verdad no sé porque no nos han dicho pasen y vean los salones. Ahorita quedaron que el viernes mandan las listas para que sepas en qué semana le va a tocar a tu hijo", puntualizó la madre una alumna de nuevo ingreso.Entre tanto, una de las docentes de la escuela dio a conocer su temor a que se generen contagios entre la comunidad escolar, apuntando que ayer miércoles uno de sus colegas se reportó con síntomas de COVID-19 y un alumno también."Tenemos niños y ni siquiera se han seguido los protocolos, ni siquiera se respeta el metro de sana distancia, hay muchas inconsistencias, están comentando que ya un maestro se reportó enfermo, no tenemos la seguridad, pero ayer un niño se sintió enfermo y se retiró, no sabemos si es COVID-19, pero ya se retiró", expuso la docente.Apuntó que los profesores no se oponen a trabaje en las aulas, sino que exigen al director que se sigan los protocolos sanitarios para evitar contagios de Coronavirus, los cuales precisó, están latentes que se den en dicho plantel."Hay cosas que el Director está mintiendo, si le exigen al Director que muestre si los salones ya tienen las marcas de la distancia de los niños es mentira, no hay nada marcado, ni siquiera se ha seguido el protocolo como debe ser", insistió la maestra.Reafirmó que si la mayoría de los padres piden que se impartan clases virtuales, tal como la encuestas que les hicieron arrojó, deberían respetar la decisión mayoritaria; al menos hasta el semáforo epidemiológico de Xalapa esté en verde."Yo no sé qué compromiso tenga el Director de esta escuela, que nos están obligando a estar y quieren obligar a que los niños se presenten", comentó.Otra de las madres de familia que acudió al plantel y participó de la reunión, acotó que a pesar de haber llevado la inconformidad a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), no recibieron apoyo de la institución, mucho menos del director."Vengo saliendo de la junta y nos dijo eso, las clases son presenciales, y le dijimos: ¿por qué si en otras instituciones se organizaron? Y reiteró que son presenciales, es la instrucción que tengo y el que quiera venir que venga y el que no, no", enfatizó.Mencionó que se siente ignorada por la autoridad educativa de dicha institución, en la que su hija cursa el tercer año. "Él dice que va a trabajar mixto, pero no tiene los protocolos de sana distancia, no tiene señalización", afirmó.En la Escuela Secundaria General Número 5 estudian aproximadamente 850 alumnos en el turno matutino y 750 en el vespertino, distribuidos en seis grupos de cada año escolar.Este reportero solicitó una entrevista con el director, quién se negó a ofrecer su posicionamiento ante la inconformidad de los padres de familia, que este día se hicieron presentes en las instalaciones del plantel, ubicadas en la calle Mariano Matamoros S/N, Colonia 2 de Abril, de la capital del Estado.