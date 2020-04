“Echar un volado”, criterio avalado por médicos para definir a quién atienden durante crisis

“Echar un volado” para definir ante un dilema —cuando todos los demás criterios están “empatados”— qué paciente con COVID-19 recibe atención médica, es un criterio completamente aceptado en el ámbito médico.Dicha medida al azar, la cual se utilizaría en casos de emergencia en hospitales del país, fue planteada por la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica que emitió el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal.Pese a la polémica que generó dicho apartado, el mismo documento explica que las decisiones aleatorias son válidas para que se defina si una persona recibe tratamiento, sobre todo ante una crisis sanitaria como la que existe en México.“La decisión aleatoria es una manera internacionalmente aceptada dentro de la comunidad científica para hacer asignaciones al azar simples entre dos opciones”, establece la guía.El documento no busca generar pánico entre la población pero sí busca hacer conciencia en cuanto a la importancia de respetar las recomendaciones de “sana distancia” y que los ciudadanos permanezcan en sus hogares para no contraer el coronavirus.Lo anterior, ya que se estableció que los criterios se implementarán únicamente si la capacidad existente en los hospitales con cuidados críticos está sobrepasada, o está cerca de ser sobrepasada.Por la actual pandemia de coronavirus, esta situación se presentó en países como Italia o España, en donde el sector de Salud tuvo que priorizar la atención a las personas con más probabilidades de sobrevivir, ya que ni siquiera en esos países se dieron abasto.Hay que recordar que la guía señala que en caso de que exista un empate en el puntaje de priorización en el triaje entre dos o más pacientes, el proceso para resolverlo será la edad del enfermo y si permanece el empate, se puede recurrir al azar.“En un primer momento se deberá de recurrir al principio vida-completa. Ello quiere decir que pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad”.“Las categorías de edad propuestas son: 0-12, 12-40, 41- 60, 61-75 y +75. Si recurrir al principio de vida-completa no desempata a los pacientes, entonces la decisión sobre quién recibirá acceso a los recursos escasos deberá de tomarse al azar (por ejemplo, lanzando una moneda)”, señala la guía.También se debe de tomar en cuenta que la tasa de mortalidad por COVID-19 no es la misma entre los sexos, puesto que es más alta en hombres que en mujeres, quienes tendrían más probabilidades de superar la enfermedad.Pese a esta situación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se deslindó del contenido de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, argumentando que no se le convocó a una sesión plenaria para discutir su contenido.