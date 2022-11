“El amor libera”, afirma Elizabeth Morales al enfrentar críticas por próxima boda

“El amor libera”, expresó la exdiputada federal y exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, al señalar que a pesar de ser blanco de un sinnúmero de críticas, se liberó y decidió ser feliz con la mujer que ama, Zoé Gamboa, por quien decidió ser ella misma.A horas de hacer formal su enlace matrimonial, Elizabeth Morales expresó que para ella, las circunstancias que ha enfrentado, debido a su diferencia para amar, no han sido fáciles, pero tomó la decisión de hacer público su enlace matrimonial con una mujer, a la que ama profundamente, a pesar de las críticas.“Un innumerable bloque de críticas, la gran mayoría de ellas hechas con muy mala fe hacia mi persona, me han perseguido a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de las dificultades que enfrentamos quienes no vivimos de acuerdo al molde social impuesto –sobretodo dentro del ámbito político–, con valentía, decisión y mucha seguridad en quien soy y en lo que quiero, las he afrontado”, definió.Y es que, expuso que en estos nuevos tiempos en donde todo se transforma y se informa y cuando más que nunca “lo personal es político”, decidió expresar sus sentimientos.“Quiero expresarles que me siento plena, contenta y bendecida por Dios. Orgullosa del gran paso que mi pareja, Zoé Gamboa, y yo hemos decidido dar, el cual es sumamente importante y trascendental para nuestras vidas y la de nuestras familias”.De igual modo, aprovechó la oportunidad para aconsejar a quienes aún se sienten atrapados.“A quienes por alguna razón se sienten atrapadas, sin poder salir a la luz, acalladas para gritar sus gustos y preferencias, que con seguridad en lo que somos y fe en la humanidad sigamos avanzando, el paso que cada una y cada uno damos, construye un camino de esperanza para miles más”.Es así que, después de que, como funcionaria intentó mantener su vida privada lejos de los reflectores, ahora Elizabeth Morales hace públicas sus preferencias y su matrimonio con la mujer que ama.“Así, en esta etapa de mi vida les expreso con cariño a todos y todas: ¡Muchas gracias! Porque al final, ante la adversidad, todas esas críticas me hicieron más fuerte, más segura y con el carácter para afrontar la vida y para lo que sea que venga”, definió.De igual modo, agradeció a los medios de comunicación, por seguir su carrera, por brindarle su amistad y su respeto. “A mi familia, amigos y a las personas que nos aman, agradecimiento infinito porque con su cariño son parte de construir un mundo mejor. ¡El amor libera!”