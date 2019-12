“El Ferras” hoy se encuentra en penal de Veracruz; busca salir con amparo

El popular preso Felipe “N”, alias “El Ferras”, ya se encuentra en el penal de Villa Aldama, Veracruz, en donde busca continuar con su educación preparatoria, un empleo remunerado y atención médica.



“El Ferras”, conocido por el video de internet que se hizo viral tras su detención, busca ampararse ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito del Estado, sin embargo, por ahora su recurso se encuentra como “no presentado”.



El preso, ex rey del Carnaval en el expenal de Allende, buscaba la protección de la justicia federal en contra actos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama.



Sin embargo, la custodia de Felipe “N” está a cargo del Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.



Inicialmente “El Ferras” realizó el trámite ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; mediante el juicio de amparo 1084/2019, aunque el juez se declaró legalmente incompetente por razón de territorio.



El Juzgado declinante concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, aunque se le requirieron ciertas precisiones debido a que el acto reclamado no se encuentra del todo claro para la autoridad jurisdiccional, de ahí que está como no presentada.



Por ello deberá aclarar el acto que reclama del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, por lo que el juicio continúa.



En 2018 “El Ferras” consiguió un amparo para obtener su libertad por vicios en el proceso. Para ello se estableció que tenía que pagar una indemnización a la esposa de Martín Molina Rivas, a quien dio muerte tras una pelea.



Felipe “N” también consiguió, vía amparos, ser trasladado a Veracruz luego de estar en estados como Guanajuato y Puebla.



Cabe recordar que “El Ferraz” fue uno de los reos que consiguió fugarse del penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes; posteriormente fue detenido por participar en un enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional, de ahí que estuvo en prisiones de otras entidades.



También trascendió que Felipe “N” habría sido una de las víctimas de los 35 cuerpos arrojados en Boca del Río, cerca de un evento de seguridad pública presidido por el ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, lo que se trató de una versión falsa.