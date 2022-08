“Está bueno el chisme”, dice Waltraud Martínez sobre si buscaría Senaduría

La secretaria técnica del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030, Waltraud Martínez Olvera, afirmó que “está bueno el chisme” respecto a la posibilidad de que compita por la candidatura a la Senaduría por MORENA en 2024.“Yo no había escuchado eso (…); está bueno el chisme”, declaró la funcionaria del Gobierno de Cuitláhuac García.Martínez Olvera destacó que este domingo participaron más de 900 mujeres funcionarias y trabajadores del gobierno estatal y organismos autónomos en el evento "Somos la Ruta M" en el parque Natura de Xalapa.En entrevista añadió que en la actual administración se han conseguido avances importantes como la paridad de género, pues las mujeres integran el 42 por ciento del Gobierno estatal.“Hay puestos públicos de alto nivel en el Poder Legislativo, en el Judicial, en donde no había tanta relevancia de mujeres en ese poder y bueno el Ejecutivo sin duda; con esto hemos avanzado en relación con otras administraciones (...).“Estamos llegando a 42 por ciento de representación, ya vamos por la paridad, algo que no se había visto en Veracruz”, dijo.La titular de la Oficina de Programa de Gobierno recordó que la Agenda 2030 tiene 20 objetivos, de los cuales 9 son de relevancia para Veracruz, principalmente el combate a la pobreza y pobreza extrema y avances en materia de seguridad.A la caminata asistieron la presidenta del Congreso, Cecilia Josefina Guevara Guembe, la titular del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, así como secretarios y funcionarios de organismos autónomos.