"Estaba descontrolada, se puso necia", dicen amigas sobre la última noche de Debanhi

Sarahí e Ivonne, las amigas de Debanhi Susana Escobedo aseguraron en entrevista que la joven se puso muy mal y agresiva durante la fiesta y que no quería ayuda de nadie, que pedía que la dejaran sola.En entrevista con Televisa Monterrey, Sarahí relató que ella fue amiga de Debanhi desde hacía cuatro meses y salían a fiestas desde marzo. Ivonne dijo que ella trabajaba con Sarahí y conoció a Debanhi esa noche.Sarahí resalta que el viernes 8 de abril Debanhi la contactó para decirle que quería salir a una fiesta y ella invitó a Ivonne, con quien trabajaba.Ambas llegaron a casa de Debanhi a las 10:47 y salen a una primera fiesta, donde estuvieron aproximadamente una hora y 40 minutos“Ella estaba tomando y de repente dijo ‘ya me aburrí de esta fiesta, ya nos vamos’, y yo le dije ok, si quieres” , y es cuando piden un taxi de aplicación para ir a otra fiesta, que ya había terminado, y luego se fueron a la Quinta de la PGR, en el municipio de Escobedo.Relatan que cerca de las 4 de la mañana había personas que se querían llevar a Debanhi porque estaba tomada y como no los dejaron, esas personas se fueron.De acuerdo con su versión, Debanhi se puso necia y se encerró en el baño de hombres.“Se pone necia, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos daba dinero si la dejábamos. Después de eso ella sola corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le dije que tranquila, ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca.Otro chico quiso calmarla y ella insistía en que la dejaran en paz y sale corriendo de la Quinta.Dijeron que Debanhi golpeó y mordió al joven que quiso calmarla.“Ella estaba muy mal ya, no sabíamos qué hacer, estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así, nunca la habíamos visto de esa manera”, aseguró Sarahí.Entonces hablaron de vuelta al chofer que las había llevado.Según su versión, Debanhi les dijo que la dejaran en paz, que la dejaran sola, corrió al taxi y se subió y azotó la puerta.“Como ya estaba descontrolada, creímos conveniente que ella se fuera porque si no quería que estuviéramos ayudándola… Nos manoteó muchas veces, nos quitaba. Tal vez es lo mejor que si se quiso ir y se subió, que se vaya”, explicó Sarahí, quien agregó que esperaban que llegara con bien a su casa.Insistió en que marcó varias veces al papá de Debanhi durante la madrugada, pero él les regresó la llamada hasta las 8 de la mañana.