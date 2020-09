“Frente cívico” apoyará al mejor candidato para Alcalde de Coatzacoalcos

Un grupo de amigos, profesionistas y activistas políticos conformaron un frente cívico ciudadano con el que buscan poder apoyar al mejor candidato de cualquier partido político, que esta vez sí dé los resultados esperados para la ciudad y sus habitantes.



Moisés Nava Ramírez, licenciado en derecho, es uno de los líderes de este movimiento que desde hace varias semanas busca sumar a más personas interesadas en lograr que toda la población apoye a un solo candidato, que ahora sí trabaje en pro de este puerto.



Añadió que la intención es que los que están actualmente no vuelvan a repetir y sostuvo que sólo unidos se puede lograr el objetivo de recuperar Coatzacoalcos, con la suma de esfuerzos y voluntades de todos los ciudadanos.



"Actualmente, quien tiene todo el poder es MORENA, pudo haber sido una oportunidad buena para ellos el que todos los órganos sean de un mismo partido y entonces no debió haber trabas para que Coatzacoalcos hubiera tenido un desarrollo como todos esperábamos pero vemos que no sucedió".



"Por eso haremos la lucha de lo local, para que ya no vuelvan a tener ellos el control de la presidencia municipal de Coatzacoalcos porque no es posible cómo está la ciudad, aun con todos los recursos que ellos manejan", dijo.



En este frente participan asiduos al PRI, PAN, PRD, asociaciones civiles, líderes estudiantiles y demás, quienes concordaron que a las actuales autoridades les faltó voluntad y amor por Coatzacoalcos.



Opinaron que Coatzacoalcos está en agonía, pues, la corrupción que tanto criticaron es lo que más impera en las administraciones, solapada por diputados locales y federales porque no accionan en contra de lo evidente.



Reiteraron que el objetivo no va enfilado a ningún partido, pues los integrantes del frente tienen perfiles de varios partidos pero el tema central propuesto es Coatzacoalcos.



"Llegado el tiempo, iremos viendo cuál es el candidato del mejor perfil, el mejor posicionamiento y cuál es el partido por el cual tengamos que sacar el candidato", finalizó.