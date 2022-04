“Fue una experiencia increíble”, dicen policías de otros países tras diplomado en Veracruz

Con una demostración de lo aprendido en detección de drogas, operativo en campos minados e intervención de objetivos generadores de violencia en lugares cerrados, con detonaciones reales en el Campo de Tiro de la Fuerza Civil, concluyó el segundo Diplomado Internacional Táctico K9 Perros Multipropósito, impartido por la Compañía K9 de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.El proyecto estratégico operativo en el que 25 hombres y mujeres de diferentes naciones culminaron las labores teórico, prácticas, físicas e intelectuales, representa un paso más en la consolidación del profesionalismo en materia de seguridad.El oficial de la Policía Nacional del Perú, William Barbosa Dávila, perteneciente a la división antidrogas y contra el narcotráfico, explicó que esta es la primera vez que participan en este diplomado internacional y las herramientas adquiridas serán de gran ayuda en la lucha contra el narcotráfico que enfrenta su país.“Estamos adquiriendo estos conocimientos para poder nosotros impartirlos en mi país y aportarlos en los diferentes escenarios en la lucha contra las diferentes organizaciones criminales”, expuso.Esto, toda vez que muchas de las tácticas son novedosas, discretas y eficaces, donde existe el acompañamiento del canino.De igual modo, Shadely Villalobos González perteneciente a la Unidad Canina Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz en Costa Rica, agradeció a las autoridades veracruzanas por el apoyo y hospitalidad en la entidad, pero sobre todo, por compartir los conocimientos en materia de seguridad con caninos.“Para mí ha sido una experiencia increíble, ha sido de mucho crecimiento profesional, laboral y personal. Estoy muy contenta de estar aquí y muy agradecida. Espero mucho del curso, en realidad he aprendido demasiado y espero llevar todos estos conocimientos a mi país para crecer como unidad canina y poder ser más eficientes en nuestras labores policiales”, dijo la oficial costarriscense.Y es que, durante el diplomado se les compartieron las estrategias implementadas en los posibles escenarios de inseguridad, con un plan de estudios de 298 horas, con materias destinadas al aprendizaje para crianza y formación de un cachorro con las diferentes disciplinas para formarlos como perros multipropósito, así lo señaló el Comandante de la Compañía K9 de la Fuerza Civil en Veracruz, Eduardo Hernández Rivera.Refirió que el principal conocimiento y objetivo del diplomado, es que los países participantes puedan formar perros multipropósito, puesto que ya la mayoría de ellos cuentan con el apoyo de Estados Unidos y ellos les dan los perros formados, pero no han podido formar sus propios caninos.“Ellos no han podido formar sus propios perros, ese es el objetivo principal y sobre todo que se lleven todo el trabajo táctico que nosotros hacemos con el perro. Somos pioneros a nivel nacional en tener estas técnicas y que ellos las aprendan”, expresó.En la Compañía K9 de la Fuerza Civil de Veracruz se continúan capacitando para obtener otras certificaciones y compartir los cocimientos.Esta compañía actualmente cuenta con 23 caninos operativos, así como con la nueva generación de cachorros, de apenas unas semanas de nacidos, nietos del Agente Canino Gadafi, e hijos de la agente Nicky.