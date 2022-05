“Hijo, te estoy buscando”: Otro doloroso Día de las Madres en Veracruz

Madres de desaparecidos marcharon este Día de las Madres para recordar a las autoridades que para ellas no es un día de festejo, sino de dolor.Integrantes del Colectivo “Justicia y Dignidad”, Colectivo “Solecito” y Red de Madres Veracruz realizaron dos marchas que salieron del Tranvía del Recuerdo y concluyeron en la Macroplaza del Malecón.Recorriendo el centro Histórico, rememorando los días en que podían festejar con sus hijos."Desde hace un año, 7 meses, él se fue a trabajar y no regresó a casa. Es muy duro, no sabemos nada hasta el día de hoy, necesitamos saber de nuestros hijos, alguien que nos diga. Es algo muy duro, es muy difícil de aceptar. Es muy doloroso porque no tengo a mi hijo conmigo, son dos años que la paso sin él, necesito saber de mi hijo, necesito encontrarlo", señaló Bris Robledo.Para las integrantes del Colectivo "Solecito", esta marcha es significativa porque fue en un Día de las Madres cuando un anónimo les reveló las fosas de Colinas de Santa Fe , la fosa clandestina más grande del país, donde se llegaron a hallar 298 cráneos y más de 22 mil restos humanos.Gracias a ello, explicó la activista Rosalía Castro Toss, se han logrado entregar 60 restos identificados a sus familiares pero aún faltan muchos más.Con sufrimiento, las madres y demás familiares salen a las calles, porque afirman que de quedarse en casa, el dolor sería insoportable, así buscando como todos los días, exigiendo justicia, pidiéndole a las autoridades que busquen a sus hijos, así es como viven el Día de las Madres.