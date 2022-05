¿Influencias? PMA permite que rellenen lagunas en área protegida de Veracruz

Con el aval de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), y entre acusaciones de tráfico de influencias, una empresa rellena lagunas en zona de Área Natural Protegida para construir un parque logístico, al norte de la ciudad de Veracruz, lo que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).Los trabajos se realizan en tres cuerpos de agua que forman parte del Sistema Lagunar “Basurero”, ubicado a la altura del Kilómetro 228 en la carretera Veracruz-Cardel, en la Ex Hacienda Santa Fe.Según hacen constar las autoridades, la responsable del proyecto denominado “Construcción de un parque logístico, ubicado en terrenos de la Ex Hacienda Santa Fe”, es Miguelina López Hernández, quien también es gerente de ventas de MLH Transporte S. A. de C. V.En el lugar se observan máquinas pesadas trabajando en nivelar suelos, despalme de vegetación “relictus de selva baja caducifolia”, así como en la desecación y relleno del ecosistema que funciona como reservorios que son proveídos por arrastre de agua, es decir, agua de lluvia que escurre de colonias cercanas para que estas no se inunden.Además, aquí se concentra el nivel del agua, lo que permite la flora peculiar de los humedales, captar gases de efecto invernadero, además de refugio de aves.Este sistema lagunar integra el Archipiélago de Lagunas Interdunarias de la zona conurbada Veracruz-Cardel, mismo que fue declarado por el Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz como Área Natural Protegida (ANP) en la categoría de corredor biológico multifuncional “para la preservación y cuidado de los recursos naturales”, publicado en la Gaceta Oficial el 7 de noviembre del 2016.Además, existe un programa de manejo del archipiélago de Lagunas que la Secretaría de Medio Ambiente presentó y se publicó en la Gaceta Oficial con folio 2701, aplicándose desde el 30 de noviembre del 2018 hasta la fecha.“En el ANP se prohíbe en todo tiempo recolectar, extraer, destruir o capturar cualquier espécimen de flora y de fauna silvestre sin los permisos de las autoridades correspondientes; se prohíbe la desecación o relleno de humedales”, dice el documento.Ahora, pese a estas disposiciones, lagunas son rellenadas pues presuntamente la empresa responsable cuenta con aval de autoridades, aunque el abogado ambiental José González Martínez, advierte que sus permisos están incompletos y la PMA fue omisa pues debió dar vista a la FGR por el relleno de la laguna y no lo hizo.Por lo anterior, interpuso una denuncia de hechos ante la misma instancia de justicia federal en contra de quienes resulten responsables por los hechos, actos, y omisiones “que han producido desequilibrio ecológico, daño al ambiente y a los recursos naturales, además de haber contravenido las disposiciones en materia ambiental, así como legales y demás ordenamientos”.Y es que la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente ya había realizado una diligencia administrativa de inspección y clausuró los trabajos.Sin embargo, poco después permitió que se reiniciará el proyecto presuntamente por tener sus papeles en orden.“Esa obra cuenta con todos los permisos”, dijo incluso en entrevista el jefe del departamento de Inspección y Vigilancia de la PMA, Gaspar Monteagudo Hernández.Un instructivo de notificación de la PMA con fecha del 7 de abril, firmado por el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez Cortés, detalla que la PMA visitó la obra para:“Verificar el cumplimiento de la Legislación Ambiental Vigente, así como verificar si se cuenta con el Manifiesto de Impacto Ambiental, Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial, Registro de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial, Bitácoras e informes semestrales y/ anuales de Manejo de Residuos, Autorización de la empresa que transporta sus Residuos generados por sus actividades, Manifiestos de Entrega-Recepción de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial”.El mismo documento ordena retirar los sellos de clausura:“Ya que de las documentales exhibidas se advierte que (la empresa responsable) cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental, modalidad particular (MIA-P) correspondiente al Proyecto Construcción de un Parque Logístico, (...) signado por la C. Laura Medina Aguilar, delegada federal de Veracruz, Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expedida con el oficio No. SGPARN.02.IRA.1985120 de fecha 2 de septiembre de 2020”.De acuerdo a la PMA, la empresa también contaba con el respaldo de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), específicamente por parte de la Directora General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.“El cual emite opinión de congruencia, considerando que es factible la realización del proyecto consistente en la construcción y desarrollo de un patio de maniobras sobre la fracción 5 que formó parte de la Ex Hacienda Santa Fe y la Esperanza del municipio de Veracruz”.Sin embargo, el ambientalista José González denunció la omisión de funciones de la PMA, ya que dichos permisos se referirán al desmonte y nivelación del sitio, pero no lo pertinente al relleno de lagunas en el Área Natural Protegida.Por lo que, afirmó, estas acciones podrían ser señaladas como tráfico de influencias, cohecho, asociación delictuosa, daños al medio ambiente y la posible inhabilitación del servidor público responsable, además de que debió procederse ante la Fiscalía General de la República sólo por la flagrancia.“En su momento, la PMA en un acto mediático, visitó la zona con el fin de saber si contaba los permisos para el relleno de humedales y así como el desmonte y nivelación del sitio. Al no contar (con los permisos), clausura dicho espacio pues ante los hechos eran motivos suficientes para dar vista a la Fiscalía pues encuentra enmarcado en la hipótesis de relleno a humedal, del cual no existe permiso alguno.“Lejos de dar vista a la Fiscalía, la PMA se centró en revisar los permisos de desmonte y nivelación de suelo pero jamás estudió el tema ya delito de relleno a humedal dentro de un área protegida, otorgándole al visitado el cierre del expediente sin multa alguna”, criticó el activista.Señaló que el Código Penal Federal, en el artículo 420, aclara que quien autorice, deseque o rellene un humedal, comete una pena de hasta 9 años de prisión y una agravante de 3 años más si se trata de un Área Natural Protegida, convirtiéndose así en un delito grave sin beneficio a fianza.“Lo que correspondía era parar la obra y dar aviso a la Fiscalía por un delito, flagrante, que es el relleno y desecamiento a humedal, marcado”, reiteró González.