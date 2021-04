“Jalcomulco, rodeado de agua y sin agua”; población gasta dineral ante desabasto

“Jalcomulco, rodeado de agua y sin agua”, expresaron pobladores quienes reportaron que, en dos meses, sólo en dos ocasiones han tenido el vital líquido de los suministros, por lo que tienen que comprarla.



De acuerdo a habitantes, el pueblo se abastece de un manantial ubicado en un terreno en Tuzamapan, sin embargo, según su decir, éste fue adquirido por un particular y a partir de ahí hay desabasto, además de que durante esta temporada hay escasez, pero en este año es más severa.



“Nos surtían de Tuzamapan, pero ya hay quien compró el lugar y ahí hay un manantial, de ahí nos daban el agua, suponemos que es por eso el desabasto además de que hay escasez en esta temporada”, detallaron.



Por ello, aseguraron que ahora tienen que comprar el agua hasta en 450 pesos por tenerla tres veces a la semana en sus tinacos.



“En la tarde-noche se ven tendidas las mangueras de camionetas con tinacos de mil 200 litros a 150 pesos, hay otros que ponen mangueras a las cisternas de unos 5 mil litros, no lo llenamos, pero hay que comprarlos.



“La gente tiene que comprarla no hay de otra, o ir a lavar al río como antes, un tinaco para una familia de cuatro que lave, para el baño, para trastes, pues le demora unos 3 días, con un salario mínimo, tres veces a la semana son 450 pesos de agua, es mucho”, comentaron.



Y es que dijeron que, a pesar de contar con dos pozos, la autoridad municipal ya no quiere invertir en algún proyecto pues “ya va de salida”.



“No hay ningún comité de agua, todo lo absorbe la autoridad, pero no hay agua ni para cuando, están preocupados por lo que viene pues ya se van. No hay inversión en agua. Opciones hay, en el pueblo hay agua, hay dos pozos y hay agua suficiente, pero es buscar una bomba, algún otro proyecto. Río arriba hay manantiales, pero las autoridades no hacen nada”, finalizaron.