“La gente no quiere a los mismos de antes”, dice Elizabeth Morales a Ahued y David Velasco

La comisionada nacional en Veracruz del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Elizabeth Morales García, aseguró que sigue siendo muy difícil para las mujeres buscar algún puesto de elección popular.



"Todavía sigue siendo muy difícil para las mujeres a pesar de paridad y de las leyes que han mejorado, sigue siendo un reto ser candidata y Presidenta Municipal. Venimos haciendo una red de mujeres que vamos a respaldar y acuerpar".



Recordó que como funcionaria, le han tocado “golpizas”.



"A mí me tocaron mareas muy fuertes. Cuando a mí me tocó ser Presidenta Municipal (de Xalapa), no había una Ley Olimpia, o algo sobre violencia política en razón de género".



Respecto a los demás candidatos a la Alcaldía de la capital, como el caso del morenista Ricardo Ahued y el priísta David Velasco Chedraui, comentó que es necesario dejar que representen a los xalapeños nuevas generaciones.



"Hemos podido constatar que la gente ya no quiere a los mismos de antes y a los mismos de siempre. En el caso de una servidora y de los que ya fuimos presidentes municipales, es hora de hacernos a un lado y dejar pasar a una nueva generación".



Acompañada de la aspirante a la alcaldía de Xalapa, Itzel Jurado Ortíz, en su recorrido por el mercado Jauregui, mencionó que han tenido un recibimiento agradable por parte de los ciudadanos, pues le han manifestado que ya no quieren más de lo mismo.