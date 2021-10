“La gente votó por programas sociales”: MORENA defiende Presupuesto 2022

El diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna afirmó que no es populista pretender destinar 8 mil millones de pesos de libre disposición para acciones operativas del programa de apoyo a adultos mayores, como lo denunció su homólogo José Yunes Zorrilla.En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva en el Cámara de Diputados afirmó que están dispuestos a escuchar a la oposición acerca de cambios que propongan al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 pero aclaró que las determinaciones que toma su partido MORENA son por las que la ciudadanía votó.“Por ejemplo, programas sociales. La gente votó para que hubiera programas sociales. Las obras que está haciendo el Presidente, la gente votó por esas obras; tienen un respaldo social, un respaldo democrático y en ese sentido nosotros las vamos defendiendo”, dijo.El legislador afirmó que las finanzas públicas del país han encontrado un buen manejo en esta administración y muestra de ello es que la estabilidad del dólar, la inflación a la baja y los precios del barril del petróleo se aprovechan adecuadamente.“Esas variables son las que definen cómo se está manejando la ruta financiera en un país y nos reflejan que hay estabilidad”, acotó.Por otro lado, dijo que es necesario capacitar a los alcaldes entrantes para evitar en la medida de lo posible la devolución de recursos federales que no se ejerzan para lo que están presupuestados.“Tratemos de que estén capacitados para que puedan ejercer los recursos de manera óptima y que sean efectivamente erogados y no regresados”, dijo al admitir que es un problema que enfrentan los gobiernos entrantes del partido que sea.