“Le tomo la palabra a debatir”, responde MC a Cuitláhuac García

El coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, aceptó el reto del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para debatir , aunque puso como condiciones para hacerlo que se toquen los temas de la deuda de Veracruz, las empresas fantasmas, los subejercicios de recursos, entre otros.En un video difundido en las redes sociales de su partido, el dirigente dijo que con este diálogo con el titular del Ejecutivo “defendería” a la entidad.“Gobernador, le tomo la palabra y acepto el reto de debatir, porque eso es defender a Veracruz. Pero vamos a debatir sobre la deuda, vamos a ver las explicaciones de las empresas ‘fantasmas’, de los subejercicios, de la violencia, de los feminicidios, y por supuesto de sus jueces de consigna”, expuso.En el material clip, Gil Rullán también planteó a García Jiménez discutir “de frente, uno a uno, con datos en la mano”.Asimismo, aseguró que en ese eventual debate demostrará cómo están “hundiendo y acabando a Veracruz” y dará a conocer cómo su instituto político lo rescatará.“Ponga la hora, ponga el día, yo estoy dispuesto a debatir a favor de Veracruz”, aseguró en su contestación a las palabras que emitió el mandatario durante su conferencia de prensa de este miércoles.En dicho encuentro con los medios de comunicación, García Jiménez se defendió de acusaciones de Movimiento Ciudadano (MC), donde sostuvo que él es honesto, que no tiene prestanombres y que ya se investiga a la empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que recibió contratos millonarios del Gobierno estatal.Y es que MC lo comparó con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y sus empresas “fantasma”, criticando que al mandatario morenista “sólo le bastó una prestanombres”.Ante esos señalamientos, Cuitláhuac García les respondió que ellos son hipócritas y cínicos pues su dirigente nacional, Dante Delgado, estuvo junto a duartistas no hace mucho.Además, el mandatario criticó que MC no explicara el caso de Misantla, donde Sergio Gil Rullán defendió “a unos presuntos responsables de secuestro, homicidios, y extorsiones, y el hijo de uno de Movimiento Ciudadano, metido con la banda delincuencial de secuestro”.