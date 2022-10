“Ley Nahle” no se caerá, vamos a defenderla, dice MORENA

El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que la llamada “Ley Nahle”, que permitirá a los no nacidos en Veracruz postularse como candidatos a la gubernatura, “no se va a caer”.En entrevista, sostuvo que así como el Congreso del Estado prepara su batalla jurídica para defender la reforma a la Constitución Política de Veracruz, el partido en el poder está preparado.Y aunque dijo que deben observarse posibles escenarios ante cualquier eventualidad, aseveró que en este caso “no se va a caer” la reforma, de ahí que no estén preocupados.“Es una reforma que es una actualización de la Constitución. Nosotros vamos siempre a abogar por el respeto a los derechos político-electorales de los ciudadanos y ciudadanas, que radiquen en este Estado.“Si esto implica seguir avanzando en cuestiones legales, lo vamos a hacer”, sostuvo de manera categórica.Ramírez Zepeta sentenció que no se trata de una reforma hecha a la medida de una persona en particular, sino que más bien se trata de garantizar el derecho de los ciudadanos a ser votado.Cuestionado sobre si existe algún “Plan B” en caso de que la reforma sea frenada en tribunales, manifestó que, si bien es cierto que en todas las tareas políticas tiene que haber diferentes escenarios, este no será el caso.“No se va a caer, no”, reiteró.