“Los Cojolites” presenta concepto Jarocho Sound, de la mano de One RPM

Desde hace 10 años “Los Cojolites”, por medio del Centro de Documentación del Son Jarocho, han venido trabajando un proyecto musical que no sólo permite conocer su propia música como grupo con una trayectoria reconocida, pues además, buscan dar oportunidad a agrupaciones de jóvenes de su región que abarca el sur de Veracruz y poblaciones de Oaxaca, para poder aspirar a la realización de buenas producciones musicales con difusión en el mundo, tal como se merece su música.De este modo, media docena de agrupaciones se integran al concepto Jarocho Sound para dar realce a un sonido que busca despuntar en el mundo, por ello, las agrupaciones “Alebrijes son Jarocho”, “Flor de Uvero”, “Colectivo Carretoneros”, “Los Hijos de la Malinche” y “Jarocho Barrio”, están listos para despuntar.Después de trabajar 15 años con el productor estadounidense Greg Landau, con el cual han realizado toda su carrera musical “Los Cojolites”, incluyendo dos producciones que fueron nominados a los premios Grammys, se pudo concretar un proyecto que incluye la realización de cinco producciones musicales.Mismas, fueron el marco para la celebración de los 25 años de esta agrupación emblemática del son jarocho.Tanto, el Centro de Documentación del Son Jarocho, Greg Landau, Avant Garde House Beat y “Los Cojolites” decidieron llamar Jarocho Sound, un movimiento musical que nace en esta región del son jarocho, en donde apreciamos el trabajo musical de estas agrupaciones, a su vez, percibimos una amplia variedad de propuestas, algunas muy apegadas al son jarocho tradicional, otras, a partir de la instrumentación y los ritmos jarochos, nuevas propuestas musicales en el panorama de las músicas del mundo.Recientemente, el grupo nominado al Grammy “Los Cojolites” habían anunciado una nueva colaboración más, esta vez junto a la talentosa cantante Lila Downs, con quien están lanzando en estos momentos su nuevo sencillo titulado “De la lluvia y el sol”, una obra que tiene tintes de volverse un clásico de inmediato, al tiempo que evoca los sonidos de la tierra veracruzana y el son jarocho como ninguna otra.Su esencia de folclore de la costa del golfo está implícita en una atmósfera que llama a querer más. El estilo rítmico está ambientado en su característico estilo Son Jarocho de la región sur de Veracruz en México, complementado con la maravillosa intervención de Lila Downs que se une como invitada, en apoyo del Centro de Documentación de Son Jarocho, un nuevo centro cultural que se está construyendo en Jáltipan, Veracruz.Este sencillo resulta la continuación de su exitoso trabajo homónimo “De la Lluvia y el Sol”, que también fue producido por Greg Landau, con la particularidad que en esta ocasión todos los temas que presentaron son creación del grupo y que recién les permitió celebrar sus primeros 25 años de carrera en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México, el año pasado.EL SENCILLO ESTÁ DISPONIBLENo es poca cosa decir que “Los Cojolites” son la banda insigne del son jarocho y uno de los máximos representantes de la música regional mexicana a nivel mundial. El sencillo está disponible en https://open.spotify.com/album/1d2loBpFu4hx9Js9Lvr3yFGreg Landau, el productor del movimiento Jarocho Sound, es un galardonado creador de música/video, educador e historiador de la música con un doctorado de la prestigiosa Escuela de Comunicación de UC San Diego.Durante los últimos 20 años, ha producido ocho discos nominados al Grammy y más de 100 obras de numerosas bandas sonoras de películas y videos.Ha trabajado con artistas de renombre como: Carlos "Patato" Valdez, Maldita Vecindad, Jerry Gonzalez, Kepa Junkera, Buena Vista Social Club Producer Juan de Marcos Gonzalez, Susan Baca, Bobi Cespedes, Dr. Loco, Pete Seeger, Omar Sosa, John Santos, Pancho Quinto, Quetzal, Los Mocosos, Fuga!, Sambada, Manicato. Asimismo, el sello discográfico de John Calloway y David Byrne, Luaka Bop, Vanguard Records, Six Degrees y muchos otros.Sus producciones musicales se han presentado en películas y televisión, incluida la nueva película de Benjamin y Peter Bratt, La Mission.En 2009 comenzó a trabajar con una banda innovadora del sur de Veracruz, “Los Cojolites”, y grabó tres CD, con ellos, incluido el lanzamiento nominado al Grammy, Sembrando Flores y Zapateando. Desde entonces ha grabado con la artista contemporánea de son jarocho Laura Rebolloso, Andrés Flores y Los Hijos de José con Martha González y la Marysoul Hernández.“Los Cojolites” surgieron como parte de un proyecto cultural de rescate a las costumbres del sur de Veracruz, entre ellas el denominado son jarocho:Un estilo musical proveniente de la mezcla entre las culturas precolombinas de la región (olmeca y nahua), con los sones provenientes de España y África.Comenzaron en el municipio de Cosoleacaque con el apoyo de las autoridades municipales donde además de tocar música impartían talleres de toda la cultura local.Debido a problemas políticos con el ayuntamiento de Cosoleacaque deciden cambiar de residencia a la ciudad de Jáltipan de Morelos, finalmente, se establecen y fundan el Centro de documentación del Son Jarocho.Lidereado por “Los Cojolites” y contando con la gran producción de Grag Landau, Jarocho Sound llega para dar realce a un sonido que busca despuntar en el mundo, por ello, las agrupaciones Alebrijes son Jarocho, Flor de Uvero, Colectivo Carretoneros, Los Hijos de la Malinche y Jarocho Barrio, están listos para despuntar en el continente de la mano de One RPM.