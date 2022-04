¡Más fugas de gas en Centro de Xalapa! Vuelven a desalojar Palacio Municipal

Por segundo día consecutivo, el Palacio Municipal de Xalapa fue desalojado por otra fuga de gas registrada en un establecimiento de comida en el callejón de Rojas, desconciéndose hasta el momento si se trató del mismo local de ayer jueves u otro diferente.Además fueron desalojados otros inmuebles contiguos a la Alcaldía y también los ubicados en la calle Revolución, debido a que se registró otra fuga en un espacio cercano a la Catedral Metropolitana de Xalapa.La evacuación del edificio de la Alcaldía capitalina se dio a las 14:30 horas, luego de que la Unidad Interna de Protección Civil ordenara esta acción y le pidiera a los empleados resguardarse en la explanada del Parque Juárez.En entrevista, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil dijo que las reuniones que tenía con su equipo de trabajo, además del evento de visita del embajador de la República de Irán, en México, Alireza Ghezili, previsto para las 14:00 horas en la Sala de Cabildo, se reprogramarían."Es irresponsabilidad quedarse en los eventos si puede haber una conflagración,vamos a revisar nuevamente con Protección Civil, no se puede un día sí y un día no tener esta situación. Me habló inclusive el párroco de la Catedral que había un fuerte olor a gas, salí de la oficina que está del lado del callejón de Rojas, me asomé del baño y sí es un fuerte olor a gas, donde está la Síndica y no quedó de otra que salirnos de nuevo", expresó.Ahued Bardahuil dijo desconocer hasta el momento si la fuga fue nuevamente en el restaurante de ayer, pero reiteró que se haría una revisión de las instalaciones de gas de todas las manzanas que conforman el primer cuadro de la ciudad."Todos los negocios que tengan tanques de gas hoy ordeno que hasta que terminemos, revisemos todas las instalaciones de gas de todo este sector que es donde se está dando este problema", destacó el Alcalde.Comentó que si se trata del mismo tanque de gas, entonces se ordenará el retiro del mismo; negando que ayer jueves no se haya hecho la revisión del mismo."Se hizo la revisión, se terminó el problema en ese momento, revisaron las instalaciones, pero vamos a revisar qué está pasando", comentó el munícipe, quién posteriormente dio la orden de que se suspendiera la jornada laboral y se colocó un precinto de seguridad en el Palacio Municipal.