“Mata esa idea”: En Orizaba, marchan contra el suicidio

Con una marcha por calles de Orizaba, integrantes del movimiento Help México hicieron llegar un mensaje de esperanza a quienes han pensado en quitarse la vida debido a que sufren bullying o sienten que no pueden superar los problemas de la vida.David Vázquez Torres, coordinador de Help en la zona, expresó que la muerte no es la solución a nada, pero quien cae en depresión no le ve sentido a su vida, pero no están solos y hay gente que les quiere ayudar.Mencionó que a través de este movimiento de la Iglesia Universal se hacen talleres y congresos en donde se les lleva un mensaje de esperanza y también se les anima a participar en actividades recreativas y deportivas para no caigan en adicciones.Destacó que esta actividad se lleva a cabo en este mes que fue denominado por la OMS como Septiembre Amarillo en contra del suicidio, ya que a nivel mundial, en lo que va del año, se han registrado más de 800 mil suicidios en todo el mundo, principalmente de jóvenes de 15 a 29 años.“Nosotros los jóvenes abrazamos esta campaña y llevamos un mensaje de vida, de esperanza para quienes se sienten agobiados, además de que hay estadísticas que marcan que cada 40 segundos una persona decide quitarse la vida”, indicó.La caminata se realizó desde Los Arcos en los límites con Río Blanco hasta el Poliforum Cultural Mier y Pesado, y a lo largo de ésta, los participantes entregaron más de 600 cartas que incluían un mensaje y un llamado a contactarlos a través de la línea de auxilio 272 260 00 71.