“Muchísimas familias” de Xalapa dependen de gimnasios; proponen plan a Alcaldía

Usuarios, dueños y trabajadores de gimnasios, además de escuelas de fútbol y otros centros de acondicionamiento físico, marcharon por la zona centro de Xalapa para pedir a las autoridades que los dejen laborar con los protocolos marcados por el Sector Salud.



De acuerdo a Enrique Aburto Pérez, presidente de La Liga Xalapeña de Fisicoconstructivismo y Fitness, han entablado varios diálogos con el Ayuntamiento para dar a conocer los protocolos y medidas que podrían tomar y en este momento, ya les cerraron las puertas.



"Queremos que nos escuchen para poder aperturar y poder dar el servicio. Ya lo dijo López-Gattel, que la pandemia lo que está dejando son problemas de obesidad, colesterol, estrés, muchísimos problemas de salud, nosotros tenemos la solución. Muchísimas familias depende de esta actividad, están aquí gimnasios de pesas, zumba, baile, kárate, taekwondo, escuelas de fútbol", dijo.



Por ser establecimientos no esenciales y posibles centros de contagio, estos lugares han permanecido cerrados en la Capital del Estado, situación que dijo, ya es difícil para muchas familias.



"Hablamos de gimnasios, son 150, de zumba son arriba de cien, de gimnasia artística son casi 40 y de ahí escuelas de taekwondo, esos son dueños, más aparte los instructores, los administradores, personal de limpieza, son muchas familias".



Cerrando la vialidad sobre la calle Enríquez, criticó que se esté recriminando a los gimnasios y clausurando, cuando en parques donde hay aparatos para ejercitarse, la gente ya quitó las cintas de precaución y es posible ver a personas corriendo o utilizando los aparatos.



"Se van a la avenida Xalapa y desde donde está Plaza Museo a Tesorería la gente anda corriendo y no tiene esa medida de la sana distancia. No hay nadie del Ayuntamiento que esté sanitizando los aparatos porque ya rompió la gente los sellos, hay menos control".



Resaltó que la propuesta dirigida al municipio pretende que se deje entrar a personas en bloques, con un cierre cada hora para sanitizar.



"Hay gimnasios que son pequeños, otros más grandes, podrían enviar ellos a sus inspectores para que nos digan cuántas personas pueden entrar. Y si van ellos y no encuentran el número de personas que se acordó, pues que procedan a la clausura. Pero esto ya se convirtió en una cacería de brujas porque se fueron directamente sobre los gimnasios", finalizó.