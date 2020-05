"No aflojemos", pide Gobernador a veracruzanos; cuarentena sigue hasta el 5 de junio

No se debe bajar la guardia ante el COVID-19, las estrategias están funcionando, “no aflojemos”, pidió el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, al anunciar que las medidas preventivas para este virus se prologan hasta el 5 de junio.



Durante un mensaje a los veracruzanos, el Ejecutivo expuso que las campañas: Quédate en casa, No salgas de tu municipio, Mantén la sana distancia, Evita difundir noticias falsas, Realiza actividades en familia, Designa a una persona para hacer las compras, Usa el teléfono para comunicarte con la familia y amigos, así como Reducción de pasajeros en el transporte público y privado, se implantarán hasta el siguiente mes.



García Jiménez fue claro al solicitar a la población continuar con el esfuerzo y solidaridad en estos momentos de contingencia sanitaria.



“Que valga la pena haber detenido tantas actividades importantes que cada uno realiza en su vida cotidiana. Está funcionando, no aflojemos ahora”, expresó.



De igual modo, aseveró que el virus SARS-COV-2 es real y provoca el coronavirus, que se transmite a través del contacto de personas.



“Por las gotitas de saliva que uno segrega al hablar, estornudar o toser, generando un padecimiento respiratorio grave que puede causar la muerte”.



A quienes no creen en la pandemia, dijo, y no acatan las indicaciones, les recordó que aún no hay vacuna contra la enfermedad; por lo que es importante evitar que aumenten los contagios y saturar los servicios de salud.



Para finalizar, García Jiménez solicitó a la población de la zona centro, donde se ubica el municipio de Veracruz con más casos positivos, a redoblar esfuerzos y llevar a cabo las indicaciones, pues el número de contagios en esa demarcación continúa en aumento y es donde se concentra el mayor porcentaje de todo el estado.