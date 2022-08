“No confió en ustedes”, dijo Adán Augusto a madres de desaparecidos

“¿Usted confía en mí?”, cuestionó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la madre de un desaparecido en medio de un diálogo en las puertas de la dependencia.“Pues la verdad yo no confió en nadie”, respondió la mujer que forma parte de colectivos feministas y de familiares de desaparecidos.En el breve y por momentos atropellado, ríspido e inesperado diálogo, el funcionario, en tono algo molesto reviró “pues yo tampoco confió en ustedes”.Sin embargo, recompuso la respuesta y la matizó: “esto es de confianza”.La mujer respondió: “Yo soy la madre de un desaparecido y por ello no confió en las autoridades, necesito un documento con firma y sello”.Adán Augusto, agregó: Yo le voy a firmar y sellar, lo que usted y yo quedemos”.Los colectivos en el diálogo con el titular de Gobernación solicitaron una audiencia formal para analizar las denuncias que presentó la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, contra de ellas. “De eso no se preocupen”, respondió el funcionario.“Es respetable la protesta, hay que platicar con ellos...vamos a atenderlos a todos yo no soy ministerio Público o el fiscal, pero todo tiene un proceso y se va a resolver; son diferentes asuntos, pero se les va a encontrar solución. Esto no es un conflicto, pues es la tarea de Gobernación”, agregó.Solicitó a las manifestantes retirar los bloqueos que existen en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación y reiteró que escuchará sus demandas y peticiones.Las manifestantes expusieron que desde hace por lo menos 15 días se encuentran en las inmediaciones de la SEGOB para que atiendan sus demandas que van de familiares desaparecidos, desplazados por la violencia en varios estados y la demanda de la CNDH en contra de los colectivos feministas.