De acuerdo con la plataforma Downdetector, los problemas más reportados en Facebook son iniciar sesión (37 por ciento), problemas con la aplicación (33 por ciento) y problemas para realizar publicaciones (31 por ciento).De igual manera, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApppresenta problemas para enviar mensajes (41 por ciento), problemas con su versión web (31 por ciento) y problemas para usar la aplicación (28 por ciento).Por su parte, 39 por ciento de los usuarios de Instagram no pueden cargar la app, 30 por ciento tiene fallas en su versión web y 30 por ciento no puede actualizar su Feed.El pico más alto de fallas para Facebook fue alrededor de las 10:56 de la mañana, mientras que para WhatsApp e Instagram fue un minuto después, a las 10:57 de la mañana, de acuerdo con la información de Downdetector.Cabe señalar que usuarios de WhatsApphan indicado que si bien ya pueden enviar mensajes de audio o de texto, estos tardan en salir. Igualmente, Facebook e Instagram también funcionan, sin embargo, el tiempo de carga es más tardado de lo normal y en otros casos simplemente no trabajan.Como ya es costumbre, cada que fallan los servicios de las compañías de Mark Zuckerberg, los internautas recurren a otras plataformas como Twitter para señalar la caída del o los sistemas involucrados.La última caída del servicio de mensajería WhatsApp se presentó el pasado 4 de octubre, cuando sufrió un fallo en México, Canadá y Estados Unidos, Francia Rumania, Noruega, Georgia, Grecia y otros de Europa, como España.La aplicación de mensajería instantánea es utilizada diariamente por millones de personas alrededor del mundo, razón por la cual cuando falla el servicio, una gran cantidad de personas se ven afectadas en tiempo real, razón por la cual algunas de ellas pueden llegar a desesperarse sin encontrar solución.Debido a ello, suele aparecer la duda entre los usuarios de la app del por qué de la falla del servicio, misma que puede ser ocasionada por varias razones. No obstante, lo más común es que pueda ser debido a una sobresaturación.Otro motivo puede ser que se produzca un error derivado de alguna actualización o con alguna base de datos, lo que provoca un mal funcionamiento de las mismas.