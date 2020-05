"No es posible" que en plena pandemia hagan fila por cerveza, lamenta Gobierno

Las autoridades de Salud de Veracruz hicieron un llamado de atención a la población y autoridades de Coatzacoalcos y municipios del sur del Estado, ya que a pesar de ser una de las demarcaciones con el índice de COVID-19 “muy alto”, la mañana de este martes se registraron largas filas de ciudadanos para comprar cervezas.



“Mediante redes sociales, se dio a conocer que desde las primeras horas, estaban haciendo largas filas para poder comprar cervezas en tiendas de conveniencia”, expusieron.



Al respecto, lamentaron que, en medio del llamado reiterado de las autoridades para que la gente se quede en casa y guarde la sana distancia para evitar la propagación de contagios, se generen estas acciones de quienes no suman fuerzas y por lo contrario, ponen en riesgo a los que sí están interesados en su seguridad y protección.



“No es posible, que en municipios como Coatzacoalcos, donde la cifra de contagios y víctimas letales es alta, se presenten acontecimientos como el ocurrido este día; nuevamente hacemos el llamado a la población y a los Cabildos para que se refuercen las acciones de vigilancia”, asentaron.



De igual manera, recordaron que se debe evitar la venta de productos no esenciales y aunque la situación de confinamiento y estrés es comprensible, expusieron que es mucho más importante la salud de los hijos, papás, abuelos y de todos en casa.



Ante ello, aseveraron que no se puede permitir que los contagios sigan a la alza, por lo que pidieron a la población ser responsables en la protección de la salud, ya que Veracruz apenas se encuentra a la mitad de camino con respecto a la contingencia sanitaria: “la salud no es un juego”.



El llamado a la población, comentaron, es para que no bajen la guardia, y sigan siendo parte de la estrategia contra el coronavirus y así se logre disminuir la curva de contagios.



Por otra parte, informaron que el día de mañana (este miércoles) se realizará la reunión del Comité Técnico de salud con el gobernador Cuitláhuac García y será por la noche cuando se comunique tanto el panorama como la evaluación de los 20 días más en que se extendió la campaña “Aplanemos la Curva Ahora”.