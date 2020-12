Pese a la inconformidad de vecinos de los fraccionamientos Puerta de Hierro, El Dorado, Los Bejucos y calle Sauces, en el municipio de Coatepec, la empresa Nestlé construirá una carretera que irá de su planta en la zona al Libramiento.



Según los vecinos, aunque la compañía compró 30 predios para juntarlos y llevar a cabo la obra y de este modo no usar ningún camino vecinal, habrá viviendas que colindarán con este camino, lo que significa que habrá afectaciones hacia los habitantes y hacia el medio ambiente.



No obstante, la empresa llegó a un acuerdo con algunos pobladores, mientras otros no fueron tomados en cuenta para el proyecto, además de que logró que hace ochos días el Ayuntamiento de Coatepec le diera la anuencia para el cambio de uso de suelo.



Entrevistados, algunos pobladores de la calle Sauces explicaron que inicialmente se opusieron al proyecto de la Nestlé, acusando que violenta los derechos de los ciudadanos, sin embargo, luego de pláticas y acuerdos con la empresa, cedieron a la construcción de la obra siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de los vecinos.



En este sentido, dijeron que el proyecto ejecutivo que deberá ser presentado al municipio y al Estado, deberá cumplir con que prevalezca la quietud del lugar, así como evitar daños al ambiente y a la vegetación de la zona.



“Como vecinos hemos cedido para que de esta manera los tráileres puedan pasar, la primera postura fue negativa porque es un área habitacional, finalmente después de pláticas, para sumarnos y resolver la problemática, como vecinos hemos cedido al trabajo de Nestlé, siempre y cuando se salvaguarden los intereses personales de nosotros, como es la quietud que prevalece en este lugar, porque es una zona habitacional campestre.



“El proyecto ejecutivo tiene que ver las formas técnicas de mitigación de ruido, impacto ambiental, de daño al ambiente en la cuestión vegetal de manera detallada, para evitar problemas que han venido generando de años”, dijo el secretario del Comité de vecinos de la calle Sauces, Miguel Ángel Castillo Rico.



Por ello, advirtieron que a pesar de que el Ayuntamiento de Coatepec en sesión de Cabildo autorizó hace ochos días el permiso para el cambio de uso de suelo, si la empresa no cumple con los compromisos, en última instancia podrían acudir a un amparo para echar atrás la obra.



“Este proyecto violenta los derechos de los ciudadanos, aun con el cambio del uso de suelo no estamos conformes en todo, si la empresa no cumple con los compromisos podemos en última instancia poner un amparo en contra del municipio y la planta, porque se están violentando derechos establecidos en la Constitución porque es un área habitacional, por mucho que hayan autorizado se puede echar para atrás”, detalló el presidente del Comité de vecinos de la calle Sauces, Octavio Cruz.



Aseveraron además que estarán pendientes de que el impacto ambiental no sea mayor en la zona, pues admitieron que sí habrá daños a especies incluso endémicas de esa región.



“Estaremos atentos de que no dañen tanto el impacto ambiental y en prejuicio de los vecinos. Lo van a dañar (el medio ambiente), pero queremos que el impacto negativo sea lo menos posible”, comentaron.



No todos están de acuerdo



Por su parte, vecinos del Fraccionamiento Los Bejucos de la calle Camino Antiguo a La Laguna, dijeron que a ellos la empresa no les tomó en cuenta y acusaron que en su caso están en desacuerdo con la obra.



“Forzosamente requieren de la anuencia de los vecinos, pues los tráileres pasarán cerca de los fraccionamientos, mínimo que hagan una obra que no haga ni ruido ni vibraciones, tienen que presentarnos el proyecto, que nos tengan en cuenta. Acá todos estamos en desacuerdo, no sé cómo sacaron el cambio de uso de suelo”, comentaron.



Y es que señalaron que la Nestlé ya ha ocasionado muchos daños en la zona, por lo que se prevé que algo similar ocurra con este proyecto.



“A nadie avisaron. Afectaciones de la Nestlé hay muchas, tienen un tanque de gas de unos 150 mil litros, hubo quejas por esto y al poco tiempo metieron una barda perimetral para que ya no se vea”.