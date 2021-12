“No habrá y no hay presos políticos en Veracruz”, reitera Cuitláhuac

En Veracruz no hay presos políticos, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al mencionar que el régimen represor ya pasó y se está combatiendo lo que pudo quedar de él.Durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno y al cuestionarle sobre las críticas a su administración, donde se le señala de mantener presos políticos, expuso que en Veracruz se respeta a las autoridades locales y a los diferentes actores políticos.No obstante, dejó en claro que los políticos corruptos tendrán que verse ante la justicia porque se está combatiendo la impunidad de aquellos delincuentes de cuello blanco."Si preguntan por políticos corruptos que estan presos, ya hay algunos que tienen cargos de los cuales son presuntamente responsables”, dijo al aclarar que no se les mantiene detenidos por su actividad política, “Eso no lo permitiría”.García Jiménez recordó que a él como ciudadano ya le tocó la represión por parte de los regímenes anteriores y por lo tanto es su obligación moral que no exista persecución en su gobierno.“Por lo tanto no habrá y no hay presos políticos en Veracruz”, asentó el gobernador de Veracruz.