“No me gustó”, dice AMLO sobre resolución de la SCJN sobre sueldos de funcionarios

Al señalar que no es posible que no haya un tope salarial en la administración pública, Andrés Manuel López Obrador rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que funcionarios de alto rango del INEGI y de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) puedan ganar más que el Presidente de la República, por lo que advirtió que podría enviar una iniciativa de Ley para que en la Constitución “quede suficientemente claro que nadie puede ganar más que el Presidente”.



“Ayer no me gustó y lo digo así de manera franca, abierta, y también con todo respeto, la decisión que tomaron en la SCJN, de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República.



“No sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación. Lo que les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el artículo 127 de la Constitución podría yo enviar una iniciativa para que quede lo suficientemente claro”, advirtió.