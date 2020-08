"No planeamos ir a ningún sitio”, responde TikTok a Trump

La gerente general de TikTok en Estados Unidos, Vanessa Pappas, advirtió este sábado que la red china no tiene planes "de irse a ningún lado", en respuesta al anuncio del mandatario Donald Trump de vetarla en el país.



En un vídeo publicado en Twitter, Pappas agradeció, además, a los millones de estadounidenses que usan esa red diariamente y aseguró que no planean "ir a ningún sitio".



El presidente de EU, Donald Trump, anunció este viernes por la noche su intención de prohibir en el país la red social china TikTok, que Washington ve con recelo por motivos de seguridad nacional.



Trump aseguró también que tiene esa autoridad y dijo que esa acción podría ocurrir incluso este mismo sábado.



Pappas afirmó en su mensaje que están orgullosos de los mil 500 trabajadores que tienen en este país y que crearán otras 10 mil plazas de empleo durante los próximos tres años.



"No planeamos ir a ningún sitio. TikTok es el hogar de creadores y artistas para que expresen sus ideas y se conecten con gente de diferentes orígenes. Estamos orgullos de todos los que llaman a TikTok su hogar", afirmó la gerente general en el vídeo.



A principios de mes, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, había dejado entrever que el gobierno de Trump consideraba restringir el acceso a TikTok ante la posibilidad de que Beijing esté utilizando la red social como un medio para vigilar y distribuir propaganda.



TikTok es una red social con sede en Pekín (China), en la que se comparten videos cortos y que ha logrado un gran éxito entre el público adolescente pero que a la vez ha levantado grandes dudas acerca de la seguridad de los datos de los usuarios y de sus vínculos con el Partido Comunista Chino.



Esta semana, el New York Times publicó que Microsoft negocia la compra de TikTok.



Las fuentes consultadas por el diario no especificaron en qué punto se encuentran las conversaciones, que podrían desembocar con la entrada del gigante Microsoft en el accionariado de la app, propiedad de la empresa china ByteDance, valorada en unos 100 mil millones de dólares.