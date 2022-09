"No podemos decir que todo está bien": Ahued ante violencia en Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que en materia de seguridad no todo está bien en la Capital, por lo que añadió que el tema debe asumirse y atenderse con seriedad y así lo está haciendo su administración."En seguridad no podemos nosotros (decir) que todo está bien y por hecho, es un tema nacional que tenemos que afrontar con mucha seriedad y de esa manera la estamos tratando", comentó en entrevista.Ahued Bardahuil aseguró que la mejor manera de tener una ciudad tranquila es atendiendo todas las demandas de obra, seguridad, salud, turismo y cultura, que hace la ciudadanía; lo cual, sostuvo, está cumpliendo."Nosotros atender en todos los aspectos los problemas que tengamos y afrontarlos de frente, aquí no vamos a ocultar nada, seguiremos trabajando como hoy atender los grupos ciudadanos como lo haremos todos los días y eso le va a dar tranquilidad y seguridad (a la población)", detalló.El Alcalde destacó que siempre participan en las reuniones que se llevan a cabo en las Mesas para la Construcción de la Paz y la Seguridad, encabezadas por el Ejecutivo del Estado y conformadas por representantes de diferentes corporaciones."Constantemente tenemos las mesas de seguridad en coordinación con Seguridad Pública, Marina, Guardia Nacional y Policía Municipal", enumeró.Con relación a la vigilancia en instituciones educativas, tras el asesinato de una docente –la semana pasada– y robos, sostuvo que la seguridad corresponde a todos."Tenemos que hacer lo nuestro y todos tienen que hacer lo suyo. Todos tenemos que participar; hay, desafortunadamente, vandalismo en las escuelas, que es difícil", lamentó al apuntar que aunque no pueden tener un policía para cada plantel en el día y en la noche, los elementos están haciendo los rondines adecuados."Tenemos que cuidar con las autoridades del Estado y del municipio, la mejor contención del delito, de ese vandalismo que se da continuamente", refirió al resaltar la conformación de comités ciudadanos y la instalación de alarmas vecinales, con buenos resultados hasta ahora."Tenemos más de 600 comités ciudadanos, ya estamos instalando 500 alarmas de los comités ciudadanos y lo vamos a multiplicar el año que entra. Ha dado muy buenos resultados para contener y alertar", añadió.Sobre la balacera de este martes, comentó que se trató de una confusión entre elementos de diferentes corporaciones y evitó mencionar más datos al respecto.