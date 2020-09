“No tenía cara de albañil”: Superdelegado desdeña reclamos por despidos en obra de la 4T

Luego de que albañiles protestaran porque fueron despedidos sin previo aviso y sin liquidación de la obra de la Universidad del Bienestar, en Coatzacoalcos, el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta, aludió que la delincuencia estaría involucrada en los reclamos, afirmando que hay manifestantes “sin cara de albañil”.Parte de los agraviados, cabe señalar, son adheridos a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Obreros de México (CATEM), ante ello, el funcionario manifestó que los sindicatos deben ser democráticos para representar a los trabajadores y no para otra cosa."No pueden los malos representantes querer cabalgar a los verdaderos trabajadores. Creo ni era albañil el que estaba ahí ( en la protesta de este jueves ), no tenía cara de albañil"."Hay que tener cuidado que la delincuencia no se vaya a meter en esos niveles de organización social, los derechos de los trabajadores son sagrados, los sindicatos deben ser democráticos y para representar a los trabajadores y no para otra cosa", dijo Huerta Ladrón de Guevara.El Delegado de Bienestar dijo que serán los tribunales los que resuelvan las demandas de los presuntos agraviados, afirmando que las cosas ya no son como antes pues la obra no la administra una empresa, sino la sociedad."Es algo que los tribunales sin duda van a resolver, es el derecho de cualquier trabajador, resulta que ahí no es como antes que había una empresa y contrataba y repartían a los líderes sindicales. No, ahora administra la sociedad, son los padres de familia los que tienen un comité de administración y son obras a tiempo y obra determinada".Según Huerta, por estas razones “no hay contratos”, afirmando que ya concluyeron los trabajos."No hay contratos y ya se terminaron las obras, avanzaron muy rápido, lo hicimos más rápido de lo acostumbrado y es obvio pero estuve viendo bien los videos y demás y todavía hay parte de trabajadores, habrá otras opciones ahora con el Corredor Transístmico", finalizó.