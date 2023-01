¡Ojo! Restaurantes no pueden cobrar ni exigir propinas

¿Te cobraron la propina o incluyeron en tu cuenta una propina “sugerida”? En ambos casos, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) prohíbe y sanciona tales prácticas.De acuerdo con el artículo 10 de la LFPC, ningún proveedor de bienes o servicios puede prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.Además, la propia Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advierte que los restaurantes no pueden exigir propina, siendo ésta una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor y de igual manera, no pueden solicitar consumo mínimo.El tema de dar o no propina surgió nuevamente tras la agresión de personal de la Birriería La Polar, en Ciudad de México, contra un comensal que no pagó dicho estímulo al personal el 8 de enero pasado.En esa fecha, Antonio Monroy acudió con una acompañante a La Polar, y se negó a pagar por concepto de “propina” el 50 por ciento de una cuenta de casi mil pesos por un mal servicio de los meseros, quienes golpearon al cliente hasta la muerte.La Polar no es el único caso de cobros excesivos de propina. En la ciudad de Puebla, un usuario de Twitter denunció la imposición del 50 por ciento de la cuenta en la cantina “La Bici de Cleta”.En el tweet, el quejoso acusó a las sucursales de Plaza Solesta y Ciudad Universitaria de aplicar los cobros excesivos por concepto de “propina”.La publicación se alimentó con los comentarios de otros afectados . Uno de ellos relató que en “La Bici de Cleta” del Zócalo de Puebla un mesero les exigió una cantidad por encima de la propina dejada por el comensal en la mesa.4Una usuaria agregó que en su caso, acudió con otros clientes y dejaron propina de 10 por ciento en pago con tarjeta bancaria.“Al salir se nos amontonaron todos los meseros y no nos dejaban ir hasta que comprobamos que si dejamos propina además que nos dijeron que el 10 era muy poco” publicó la quejosa.La desaparición de la Delegación Xalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor en julio de 2019 dejó en indefensión a los consumidores ante los cobros injustificados en las cuentas de restaurantes, bares, cantinas y cafeterías en la Capital.Sin embargo, las redes sociales alojaron quejas, videos y posts de usuarios inconformes contra las propinas excesivas de meseros, sobre todo en establecimientos del puerto de Veracruz.En TikTok, el usuario Josue Huesca grabó a dos meseros en el night club INdustrial pidiéndole “propina anticipada” a cambio de una mejor mesa mejor ubicada en el establecimiento.“¡Primero págame y voy… no hay mesas we, no hay mesas!” se escucha en la grabación difundida en la red de videos.TripAdvisor igual exhibe quejas por la propina de clientes del Vips Xalapa Cristal por la atención y la propina “mínima” del 15 por ciento del consumo.“Es costoso y se molestan si no dejas Propina del 10 o 15 por ciento de lo que consumiste. Es bueno el servicio, tiene una excelente ubicación pero se molestan si no dejas una propina mínima del 10 o 15% de lo que consumiste”, reseñó un comensal en 2016.En dicha guía de restaurantes, un usuario igual se quejó en 2016 de Mr. Pampas en Boca del Río, en donde el personal le exigió la propina de 10 por ciento y el cobro de al menos 3 veces de la cuenta. Similar queja recogió un cliente del Restaurante Villa Rica Veracruz, en donde denunció que el negocio de mariscos le impuso una propina de casi 600 pesos sobre una cuenta de 3 mil 969 pesos en 2016.Igual en Twitter, un comensal de “Morango” y de “Aparicio” exhibió en PROFECO el cobro de la propina en ambos establecimientos.En esa fecha, la Delegación Profeco en el municipio de Xalapa documentó tres quejas por dicha práctica sancionada por la Ley de Protección al Consumidor.En el caso de Veracruz, los propios sindicatos de meseros exhibieron que en la zona conurbada los restauranteros exigieron a sus trabajadores entregar un porcentaje de las propinas percibidas por día.De acuerdo con las agrupaciones, los meseros debían retribuir una cuota de 5 por ciento por encima de la propina, es decir, si un trabajador ganó 3 mil pesos en gratificaciones, el patrón podía exigir un mínimo de 150 pesos.La Procuraduría Federal del Consumidor publicó su propio decálogo al momento de consumir en restaurantes y en donde advierte que los precios deben estar exhibidos claramente y la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta.La PROFECO recuerda que el restaurante debe entregarte un comprobante de compra o ticket en el momento de consumo y la información incluida en el menú debe ser completa y con las porciones específicas.El alcance de las promociones debe ser claramente explicado y no pueden condicionar el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo.Los precios exhibidos deben ser los precios cobrados, se debe cumplir el horario establecido, deben recibir billetes de cualquier denominación y deben especificarte con claridad las formas de pago.