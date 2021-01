“Paquita” no tiene agenda para su precandidatura a la diputación local por MC

La cantante veracruzana de música popular, Francisca Viveros Barradas, “Paquita la del Barrio", tras registrarse como precandidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación local por el distrito de Misantla, dijo que trabajará para las mujeres y hombres de aquella región.



La intérprete de éxitos como “Rata de dos patas”, “Sin fortuna” y “Tres veces te engañé”, canciones que regaló a los asistentes a la presentación de su candidatura, señaló que aunque pierda o gane, entregará el corazón a toda la gente.



"No le diría nada a nadie. Es una cosa nueva para mí. Si acepté fue para estar con todas las mujeres, con todos los hombres, mis respetos para ellos. No sé cuál es la agenda aún".



Explicó que aceptar participar en el proceso electoral, fue porque el delegado de Movimiento Ciudadano en aquella región del estado de Veracruz, Miguel Castillo, la invitó con mucho amor para ser la precandidata.



"No estoy segura de ganar, yo no digo que estoy segura; sí me voy a morir sólo tengo segura la muerte", comentó.