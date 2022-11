¡Qué poca…! Hackearon WhatsApp de Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer

La cuenta de WhatsApp de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) fue hackeada el pasado martes e intentaron defraudar a la población pidiendo dinero a nombre de la fundación, alertó la presidenta Susana Lara García.A pesar de que se dio el aviso a las autoridades y se reportó a través de redes sociales, tuvieron información de personas que sí hicieron transferencias.Les enviaron mensajes a los contactos pidiéndoles hasta 45 mil pesos, porque a través de la asociación no se pide dinero como tal.“Comenzaron a mandar mensajes de WhatsApp pidiendo dinero como si fuéramos nosotros, no abran los mensajes, no hagan caso, nosotros no pedimos dinero de esa forma. La cuenta de WhatsApp de la asociación AMANC Veracruz fue hackeada, favor de hacer caso omiso de cualquier mensaje que reciban del número 2291544814. Nosotros estaremos avisando por este medio cuando el problema quede resuelto”, pidió.Durante todo un día, hubo reportes de mensajes que llegaron con el supuesto número de AMANC requiriendo “donaciones”.Insistieron en no contestar esos mensajes y bloquear al contacto.“Lamentamos informarles que continúan haciendo mal uso de nuestro WhatsApp, están circulando mensajes pidiendo diversas cantidades como $20,000 $25,000 y hasta $45,000 por favor no respondan los mensajes y sobre todo NO depositen ninguna cantidad”.Piden contactar directamente a AMANC en el numero de la oficina 229 931 7264 y celular 2294626167.