“¿Qué pretenden?”: Cuitláhuac cuestiona al INE por veda durante Cumbre Tajín

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuestionó si el Instituto Nacional Electoral (INE) pretendería afectar la economía de la entidad con la veda por la Revocación de Mandato, pues el Gobierno no podrá hacer promoción previo y durante la Cumbre Tajín, la cual regresará el próximo año.Públicamente, el Mandatario preguntó al INE si durante febrero y marzo podrá hacerse promoción turística de eventos como Salsa Fest, Cumbre Olmeca y Costa Esmeralda Fest, los que serán en junio.Explicó que hace un mes recibió un documento firmado por el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Josúe Cervantes Martínez, donde le informaba sobre la vedad y le solicitaba enviarla a los Alcaldes donde se realizarán los eventos.“Yo pensé que era una broma”, dijo Cuitláhuac García, quien reveló que recibió el oficio firmado donde se planea una veda pero no lo envió a los ediles.Con esta acción, comentó, se entiende que la autoridad electoral intenta detener el desarrollo económico derivado de estos eventos tras la pandemia.“Preguntar al INE, a la Junta Local, si su veda pretende restringir la promoción de los eventos turísticos, porque me enviaron un documento donde señalan que por la Revocación de Mandato pretenden imponer veda del 2 de febrero al 10 de abril, preguntamos si su objetivo es restringir la economía local”, dijo.Y es que en este documento, el INE también plantea al Estado que haga extensiva la información a los municipios, por lo que reiteró el cuestionamiento público al delegado de la autoridad electoral, ya que es necesario promover estos eventos para reactivar la economía.“Vamos por los festivales de gran magnitud para reactivar la economía turística”, afirmó el Mandatario.En ese tenor, García Jiménez puntualizó que se acordó con la titular de Turismo que la Cumbre Tajín se llevará a cabo en marzo, el Salsa Fest en junio, así como la Cumbre Olmeca.“Fechas de los eventos grandes, fuertes, del próximo año; Cumbre Tajín del 17 al 19 marzo, Salsa Fest del 2 al 4 de junio, la cumbre Olmeca del 23 al 25 de junio y Costa Esmeralda Fest el 29 y 30 de julio”, detalló.Finalmente, adelantó que el objetivo es que para 2022 se puedan reactivar todas las festividades populares en la entidad.