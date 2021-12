“Que se acabe la pandemia”; plegarias a La Morenita del Tepeyac. en Tuxpan

El cansancio no los detiene: llegan a los templos marianos desde todas partes, de colonias y lejanas comunidades, para venerar a la Virgen de Guadalupe, con recorridos en algunos casos por veredas, caminos de terracería y luego carreteras asfaltadas.Los feligreses han tenido buen tiempo para los recorridos, sin frío ni lluvia pero sufren de cansancio “pero vale la pena, es por nuestra fe”, señala Magdalena Francisco Hernández, integrante de un contingente.“Lo que más le pedimos a nuestra Santa Madre es salud. Que ya nos quite esta pandemia (de COVID-19), que se ha llevado a muchos de nuestros seres querido por todas partes. Ya bajó (la cifra de contagios y decesos) pero todavía es un riesgo y según lo que se oye, puede ser peor todavía”, agregó.En vísperas del 12 de diciembre, dedicado a La Morenita del Tepeyac, hasta ahora los grupos no han sido numerosos pero conforme se acerque la fecha podrían ir aumentado número y cantidades, por lo que se exhorta a tomar todas las medidas sanitarias, señaló al respecto el padre Humberto Arce Santiago, titular de la parroquia María Auxiliadora.