¡Respeten al Gabinete de Cuitláhuac!, exige Diputado de MORENA

El diputado de MORENA, Luis Antonio Luna, regañó a sus compañeros de oposición por no acudir a las comparecencias de los secretarios de despacho o por preguntar sobre “temas ajenos” a la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la administración de Cuitláhuac García Jiménez.Sin embargo, diputados de oposición como el panista Miguel Hermida Copado criticaron al morenista, a quien calificaron de “matraquero” y autoritario por querer callarlos.Luna Rosales hizo un pronunciamiento exigiendo que las comparecencias sean de acuerdo con el reglamento interno del Congreso.“En lo personal considero una falta de respeto el que inicie una comparecencia y los curules de muchas de ellas estén vacías y lo mismo durante el desarrollo de estos ejercicios, en donde incluso hay Legisladores que solamente vienen a realizar sus cuestionamientos y se retiran.“Hay que estar atentos a las comparecencias; por qué se preguntan asuntos expuestos en la intervención inicial del funcionario. Es inaceptable que se utilicen las comparecencias para tocar temas ajenos a los asuntos de la dependencia, lo digo porque ha pasado muchas veces. Temas políticos, personales o de cualquier otra naturaleza, desapartándose de lo principal, de los temas que se desarrollan durante 12 meses”.Acusó que meses atrás legisladores remendaron “se cansaron” de solicitar y exigir la comparecencia de servidores públicos, pero cuando los tienen enfrente no los cuestionan.Al respecto, el diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, calificó de “matraquero” al legislador morenista, afirmando que el mismo Luna Rosales pidió perdón a un funcionario por los cuestionamientos de la oposición.“Cuando llegó el secretario de Desarrollo Económico le pidió perdón porque llegó el primer diputado que lo iba a cuestionar y súbase a la tribuna a decir que no, porque usted le pidió perdón sin que fuera el tema en el momento en que yo llegué ahí”.Por su parte, el diputado del PRI, Marlon Ramírez, también hizo uso de la voz y calificó de lamentable que se esté callando a la oposición, acusando que el partido en el poder no dictamina iniciativas que mejorarían la producción legislativa.Luna Rosales volvió a hacer uso de la tribuna, afirmando que él no sube a tribuna par “shows mediáticos” y rechazando que se esté callando a los legisladores.“Cuando tenemos que votar estamos todos, pero en las comparecencias simplemente está el 30, el 50 por ciento de los asistentes”, reiteró.Hermida Copado pidió la presidencia de la Mesa Directiva informar cuántas veces ha hecho uso de la voz o participado en la tribuna, así como las ocasiones que lo ha hecho Luna Rosales, invitándole un café para dirimir diferencias.El diputado de MORENA, José Magdaleno Rosales Torres, también subió a la tribuna y dijo que para cuestionar los opositores deben de tener “calidad moral”, acusando que los ciudadanos desconocen quién es su diputado en la mayoría de sus distritos porque no salen a recorrerlos.“Ahora resulta que a la oposición todo les molesta, ahora resulta que a la oposición ya no quieren que se les toque ni con el pétalo de una rosa, ahora resulta que la oposición no se les puede decir nada porque también de todo se enojan”.La discusión fue suspendida debido a que la mayoría de los diputados morenistas y de la oposición abandonaron el pleno mientras Rosales Torres se encontraba hablando hasta que se verificó el quórum y se determinó suspender los trabajos.