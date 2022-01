“Ridículo”, el video donde se amenaza a funcionarios, Alcaldes y periodistas

La Policía Cibernética ya investiga la procedencia del vídeo “Anonymus” que circuló el día de ayer jueves y donde se amenaza de muerte a funcionarios, Alcaldes y periodistas, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al calificar ese material audiovisual como “ridículo”.En este sentido, el titular del Ejecutivo aseguró que no le da importancia a videos de ese tipo, “ni a favor, ni en contra”, señalando que las redes sociales son abiertas y cualquiera puede hacer un material, decir lo que quiera y subirlo a Internet.“Entonces, para qué estarle creyendo a las redes que inventan cosas, dicen que me van a matar, que van a matar a Eric (Cisneros Burgos), que son Los Yunes que están planeando cómo irse contra nosotros, contra la fiscal, Verónica Hernández Giadáns y ahí empiezan a inventar”, indicó en conferencia de prensa.García Jiménez calificó como “ridículo” lo que plantea el video y reconoció que aunque tiene diferencias con su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, mismas que mantiene y sostiene; no sospecha que él esté tramando lo que se afirma allí.“Es otra cosa, no tengo miedo, no tengo temor, cuando actuamos apegados a derecho y a la justicia, cuando se tiene la autoridad moral para proceder así, no hay por qué tener, el que nada debe, nada teme”, dijo una vez más.Al ser cuestionado sobre si la Policía Cibernética investiga o investigará la autoría del video, el titular el Ejecutivo comentó que no se pueden restringir las redes sociales y estar sobre ellos “porque cada chisme que inventan”.“A menos que dañen derechos pero eso ya está en las leyes, a mí no me daña derechos ese video, ni creo que a Miguel Ángel, entonces si alguien quiere mover el video, pues que lo mueva. Son redes, ¿qué podemos hacer? Ya el que le quiera creer, allá él, no podemos limitar las redes”, abundó.Desde el Palacio de Gobierno recordó que hay un debate internacional sobre hasta qué punto se debe permitir la libertad de expresión en las redes y retomó las acciones que han tomado empresas como Twitter y Facebook que han censurado cuentas.“Ellos tienen sus mecanismos para censurar, YouTube creo que también lo hace, a quien viole los preceptos que ellos ponen pero ésa es la polémica, que se siga hablando. Mi opinión y coincido con el Presidente, es que las redes son libres y es mejor tener esa libertad y que seamos los ciudadanos conscientes los que decidamos qué ver, qué ignorar, a qué hacerle caso y que tengamos distintas versiones”, consideró el titular del Ejecutivo veracruzano.