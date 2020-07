“Sólo Dios sabe si es cierto esto del COVID-19”, dicen algunos veracruzanos

A pesar de que los últimos datos de la Secretaría de Salud de Veracruz refieren que existen al momento 12 mil 343 casos positivos de COVID-19 y van mil 838 fallecimientos, muchos veracruzanos siguen sin creer que esta enfermedad exista.En un sondeo realizado por Al Calor Político la localidad de Plan del Río, en el municipio de Emiliano Zapata, algunos de plano aseguran que “sólo Dios sabe si es cierto o no es cierto esto del COVID-19” y otros prefieren tomar medidas y precauciones “por si las dudas”.Don Tomás León, de oficio zapatero, lamentó que las autoridades no brinden información exacta de los contagios y las muertes a causa de este virus. “Por mi rumbo, por ejemplo, se dice mucho de eso pero no hay casos así tan graves como luego mencionan”.Dijo que él utiliza cubrebocas y gel antibacterial cuando asiste a lugares concurridos, “cuando me lo dan, pues me lo pongo, pero así de que yo ande con el cubrebocas no, porque me hace daño”.Más que por la enfermedad, don Tomás está preocupado porque el miedo ahuyentó el trabajo y el dinero. “La verdad en estos últimos meses casi no hay trabajo. La gente está espantada y pues no tenemos dinero”.Por su parte, la señora Iveth Bonilla dijo que no cree que exista este virus “en mi persona yo siento que no, no, solamente Dios sabe si es cierto o no es cierto, pero no”.Expresó que quizá no cree, porque no conoce, ni sabe de alguien conocido que haya padecido a causa de este virus “tantas cosas que se escuchan que ya uno no sabe ni qué es verdad ni qué es mentira”.Iveth comentó que la mayor afectación ha sido la económica, “las ventas nos han bajado mucho, pues ya la gente igual no pasa, yo creo que por miedo, no sé, la verdad, pero sí la ventas nos han bajado un poco”.“Mire como ando, nunca nos hemos puesto un cubrebocas; sí tenemos las precauciones aquí en el negocio, sí las tenemos, porque como nos dijeron las autoridades, hay que tomar precauciones, pero hasta ahí”.Por su parte, Eulogio Ruíz García, un señor de 69 años que dice utilizar el cubrebocas sólo cuando tiene que ir a algún centro comercial, al doctor o tiene que subirse a un camión, comenta que esta “va a ser una enfermedad más que va a quedarse, como el cáncer, la leucemia, la hepatitis y otras enfermedades que son peligrosas, y luego va a venir otra, quizás”.A pesar de no conocer a alguna persona que haya padecido los estragos de este virus, don Eulogio sí cree que exista “porque se oye que ha habido por ahí unas muertes de acuerdo a este virus; yo creo que sí existe, por eso mismo también nosotros pues hay que obedecer las órdenes de Gobierno como le digo, pero aquí voy al campo ¿para que llevó cubrebocas? Si voy al monte a asolearme, a trabajar. Sí lo tengo pero no lo llevo”.Por su parte, Jaime Díaz expresa que el COVID-19 vino a afectarles en el trabajo. “La situación está difícil, pésima. No hay trabajo”.Dijo que acata las instrucciones de las autoridades ante esta pandemia, aunque quisiera que su vida volviera a la normalidad, “hay que tomar medidas, qué tal si de verdad nos enfermamos, y a veces más vale, como dicen, prevenir que lamentar”.Expresó que actualmente en Plan del Río no se conocen casos de Covid-19, sin embargo, cuando se ven en la necesidad de ir a la ciudad es donde toman más precauciones a fin de no contagiarse “cuando vamos a la ciudad sí procuramos llevar cubrebocas o lavarnos bien las manos, tomar las medidas que se nos indican”.Erick Ruíz señaló que esta crisis sanitaria ha afectado la economía “es visible aquí en los comercios, sí ha venido a causar algunos estragos, en eso y en la salud de las personas que lo han contraído”.Dijo que sí cree que exista este virus, “de acuerdo a lo que se comenta pues ya se va a quedar como una enfermedad más y hay que tener cuidado y guardar las medidas de precaución que se anuncian, entonces bueno yo ahorita no traigo mi cubrebocas pero creo que sí hay que guardar las debidas medidas de precaución para evitar contraerlo porque en lo particular sí creo que existe”.Finalmente, Javier Jiménez García pidió a la gente que tiene el virus o con sospechas de que lo tienen, que se aíslen y eviten contagiar a los demás.“Nos preocupamos, porque nosotros nos infectamos por otros compañeros que nos vienen a infectar. Muchos aquí vienen y nos infectan. Uno tiene esa precaución para no acercarse a esas personas que vienen de lejos para que Dios no lo quiera nos contaminen y yo contamine a mi familia, por eso hay que tener mucha precaución y que esas personas que traen la enfermedad, que Dios los ayude”, aseveró.Javier Jiménez señaló que se lava de manera constante las manos con jabón y después utiliza un gel para desinfectar sus brazos y manos “y me echo hasta en la cara, y trato de no convivir con las personas para no contaminarme, porque si yo me contamino, contamino a los demás”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/