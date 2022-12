“Todos los días los periodistas enfrentan violencia e intimidación de grupos de poder, criminales fácticos e incluso oficiales”, afirmó Leo Zuckermann, de “ForoTV”, en tanto que Jorge Zepeda Patterson, al condenar el ataque dirigido contra Ciro Gómez Leyva dijo que “el atentado es contra todos los periodistas que cada día incomodamos a alguien con la información que damos” y por su parte, Salvador García Soto y Blanca Heredia agregaron que esto no es un asunto del gremio periodístico sino que afecta a todo el país, a toda la sociedad, sin importar situación socioeconómica o geografía.Periodistas y comunicadores condenaron de manera unánime el atentado contra el periodista de Imagen Televisión y Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva.En la emisión transmitida la noche de este viernes, el noticiero “En Punto” de Televisa recopiló las expresiones de distintos medios de comunicación ante la agresión contra Gómez Leyva, ocurrida la noche del pasado jueves en la Ciudad de México.De entrada, el conductor del noticiero estelar del Canal de las Estrellas, José Luis Arévalo advirtió que el ataque contra Gómez Leyva ni fue un robo ni un secuestro, sino un ataque directo.“La condena por parte de compañeros periodistas ha sido unánime” dijo el reportero.“Los ataques contra periodistas forman parte de un contexto de violencia generalizada en el país”, refirió Denisse Maerker de Televisa.Por su parte Jorge Ramos, de “Noticiero Univisión”, advirtió que en el país se registran al menos 157 asesinatos en los últimos 22 años, mientras que Leo Zuckermann, de “ForoTV”, añadió que todos los días los periodistas enfrentan violencia e intimidación de grupos de poder, criminales fácticos e incluso oficiales.Estos grupos, agregó el columnista Raymundo Riva Palacio, “sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna y, duele decirlo”.Sergio Aguayo, de Reforma, añadió que el atentado contra Ciro Gómez Leyva no es único, mientras que Héctor De Mauleón, de El Universal, añadió han sido decenas de compañeras y compañeros amagados y secuestrados, que han tenido que huir de casa, y dejar familias y trayectorias.“El atentado es contra todos los periodistas, que cada día incomodamos a alguien con la información que damos”, sostuvo Jorge Zepeda Patterson.Azucena Uresti, de Milenio Televisión, añadió que los ataques se dan por la opinión que expresan los comunicadores sobre personas y grupos “que preferirían que sus actos quedaran sepultados por el silencio y la indiferencia”.Salvador García Soto y Blanca Heredia agregaron que esto no es un asunto del gremio periodístico sino que afecta a todo el país, a toda la sociedad, sin importar situación socioeconómica o geografía.El integrante del Comité para la Protección para Periodistas, Jan Albert Hootsen añadió que esto ocurre desde Baja California a Quintana Roo, desde Tamaulipas a Chiapas, de Veracruz a Guerrero.Esto, “porque el silencio es terreno fértil para el abuso y tiranía de los poderosos”, añadió Joaquín López Dóriga.“Y poderoso es el que está armado en una comunidad, poderoso es el que tiene cooptada y amenazada a la autoridad”, refirió Gabriela Warketin.Ana Francisca Vega complementó lo anterior y dijo que “poderoso” es el que, con total impunidad, intimidad, amenaza y atenta contra la vida, mientras que Danielle Dihurbide sostuvo que es igual poderoso el que utiliza la violencia para evitar que se conozca la verdad.Sabina Berman sostuvo que el periodismo es indispensable para que una sociedad pueda vivir en democracia, mientras que Daniel Moreno indicó que los comunicadores defienden la libertad de expresión porque así defendemos que se escuchen todas las voces, todas las ideas.“Porque esa es la única forma de garantizar nuestro derecho a estar informados”, agregó Rafael Cárdenas.Karla Iberia Sánchez y Leopoldo Maldonado refirieron que se defiende la libertad de todos para que cada quien en medio de ese sano barullo pueda formarse una opinión propia.“No se trata de coincidir en las opiniones que cada uno expresa sino garantizar que podamos seguir haciéndolo sin censura, sin tener que vivir aislados”, señaló Enrique Acevedo.Mientras que René Delgado condenó a todos los que han utilizado la intimidación y la violencia para silenciar al periodismo y exigió a las autoridades perseguirlos y castigarlos.“Esto no es tolerable y deberá tener las consecuencias que amerita un delito cometido contra la sociedad y su conjunto”, condenó Genaro Lozano.“A ti Ciro, toda nuestra solidaridad y nuestro cariño” finalizó Yuriria Sierra.