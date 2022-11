“Tomar” edificio no agiliza atender peticiones de docentes: Zenyazen Escobar

“No se le ha fallado al magisterio”, aseveró, el secretario de Educación de Veracruz Zenyazen Escobar García, al afirmar que en la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se está atendiendo a los docentes, por lo que tomar las instalaciones de la dependencia no agiliza el proceso de sus peticiones.El titular de la SEC instó a los docentes estatales a otorgar un voto de confianza al Estado respecto a la resolución para la liberación de los recursos del pago retroactivo correspondiente al aumento salarial que anunció en mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ya han recibido maestros federales.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que es un tema que sigue sobre la mesa de negociación con la federación, por lo que este 3 de noviembre el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, asistirá a la Ciudad de México a una reunión con autoridades federales.“No es un tema de falta de voluntad si no que el aumento llegó desfasado (…) y nos ponen en esa complicación de no tener el recurso”.En ese sentido, Escobar García, convocó a maestras y maestros para que a parir de este jueves, tras el puente de Todos Santos, se incorporen a las aulas y es que señaló que si bien la demanda de docentes es legitima, “porque cuando al maestro le tocas el bolsillo hay problemas (…), pero a veces también este tema ciertos grupos lo agarran como raja política”.“En eso estamos, les pedimos que nos den tiempo; un voto de confianza porque la verdad es que nosotros no le hemos fallado al magisterio, siempre hemos luchado por las y los maestros”, dijo.Por lo anterior, reiteró que están pendientes por llegar a las arcas estatales 400 millones de pesos que la federación comprometió a todos los estados y que serían destinados a la cobertura de la nómina de estos 67 mil maestros veracruzanos.De igual modo, sostuvo que, aunque la exigencia de los docentes se reconoce como justa, la toma de las instalaciones de la SEV como se ha hecho en las últimos días no agilizará el proceso de pago.