UnDíaSinNosotras es apartidista; no es sobre políticos, es sobre violencia feminicida

A través de un comunicado, el Colectivo Feminista de Veracruz “Brujas del Mar” aclaró que es apartidista la protesta nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras que prevé realizarse el 9 de marzo contra la violencia feminicida en el país.



“Se habla mucho de que los políticos se están colgando del paro y que en realidad el tema de manifestarse contra la violencia hacia las mujeres va de último en sus intenciones y sí, puede que así sea.



“En lo personal, a nosotras poco nos importan pero, ¿sí se están dando cuenta de que cuando dicen que si un personaje con el que no simpatizan participa, ustedes no lo harán, están haciendo justo lo mismo de poner por encima de la causa y el fin, sus preferencias políticas?”, dice su publicación en Facebook.



Luego de que se difundiera que detrás del paro de labores presuntamente estaban exfuncionarios, las feministas explicaron que se trata de un movimiento social por y para las mujeres.



"Demasiadas son las personas compartiendo el tema del paro como para que nos pongamos a checar quién sí y quién no, es utópico pensar que TODAS (o la mayoría) de las mujeres que vamos a parar estaremos paradas en el mismo piso ideológico o político".



“Si Margarita Zavala, Beatriz Gutiérrez Müller, Denise Dresser, Maribel Guardia, Mon Laferte... QUIEN SEA, comparte la imagen del paro no debería ser el factor que condicione nada. Si no, ¿de qué se trata? Dicen que no quieren que se desvirtúe, que los políticos no encabecen y justamente es lo que se hace cuando se ponen como tema central. ESTO NO SE TRATA DE ELLOS. Esto no se trata de derechas ni izquierdas ni arribas ni abajos. Se trata de LAS MUJERES", dice el comunicado.



También criticaron que luego de que se anunciara este paro, empresarios hayan salido a decir que "dan permiso de faltar a las mujeres", cuando la intención es alejarse de estas conductas que continúan siendo permisiones patriarcales.



"Tampoco se trata de que las mujeres nos ‘invisibilicemos’ ni del supuesto ‘privilegio al paro’, los paros históricamente han sido realizados por la clase obrera y UN DÍA de paro de funciones de mujeres está valuado en pérdidas de aproximadamente $26,000 millones. Échenle tantito análisis".



Por otra parte, aclararon que el paro no es obligatorio, ya que es sólo un movimiento civil que tiene la intención de concientizar a la población en torno a los feminicidios y la violencia de genero que se ejerce contra la mujer diariamente a lo largo de la República Mexicana.



"Y tampoco es a fuerza ser parte pero sí estaría chido, además del mensaje que pretende mandarse con respecto al desamparo que sentimos las mujeres en Mexico ante esta ola de violencia en nuestra contra por razón de género, que nos diéramos cuenta que esta polarización y división social es lo que no nos permite formar una comunidad con capacidad organizativa para exigir lo que nos corresponde”.



La convocatoria de #UnDíaSinMujeres fue lanzada por activisas por redes sociales, llamando a que el 9 de marzo no haya “ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando”.



Además, invitan a apagar las redes sociales, sin participar en tendencias y “sin dar clics” a medios de comunicación que lucran con la violencia contra mujeres.