“Vale Queen” quiere un “perreo intenso” con otras candidatas a reinas del Carnaval

Valeria Rangel “Vale Queen”, candidata a reina del Carnaval, afirma que se reunirá con sus compañeras aspirantes a la corona y les ofrecerá un “perreo intenso”; la también bailarina en centros nocturnos señaló que mantiene un trato cordial con ellas, a pesar de que han intentado ponerlas en contra.Según lo dicho por Valeria, “Yeri Mua” convocó a un encuentro y no pudo asistir pero buscará reunirse con las otras 4 compañeras.“Tenemos una reunión pendiente, un perreo intenso que ya les prometí ahora que se ha tranquilizado todo y se ha bajado un poquito el hate. Ya es más sano”, dijo.Afirmó que trabaja duro para reunir los primeros cien mil pesos del bono de continuidad que se requiere para pasar la primera etapa y continuar en la pelea.Y es que “Vale Queen” realiza boteo en los lugares donde se presenta y acudirá a los mercados del puerto para seguir recolectando votos y pesos.“Estamos trabajando duro mi equipo y yo, sí está difícil pero no hay peor lucha que la que no se hace; estoy emocionada, contenta, feliz, cansada, con sueño, hambre y todo. Gracias a mi trabajo que como es nocturno me ayuda que tengo mi equipo que botea, en lo que me tomo fotos, en lo que bailo, es un plus porque es lugar de convivencia”, detalló.El primer conteo se realizará el 29 de abril y el segundo el 29 de mayo.“Se tienen que dar 125 mil ya contando la entrada, vamos bien y viene lo 'mejortz', espero seguir a la siguiente etapa y si no, feliz me voy, lo que Dios diga, preparada para lo que venga”, concluyó.