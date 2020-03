“Vamos a quedar todos expuestos”: Clínica 11 del IMSS, también con carencias ante virus

Como ocurriera hace apenas unos días en la Clínica 66 de Xalapa , ahora personal médico del Hospital General zona 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital protestó para exigir insumos y material de protección, esto, ante la continencia por el coronavirus, o COVID-19.De acuerdo a la enfermera Patricia Viveros todo el personal está vulnerable al virus por la falta de equipo de protección y gran carga de trabajo."Tenemos una sobrecarga de trabajo y no tenemos el equipo de protección. Las autoridades no nos dan instrucciones, apenas están en una junta informativa para ponerse de acuerdo cómo vamos a trabajar", dijo.Mencionaron que faltan cubrebocas, gel antibacterial, guantes y batas problema que no han solucionado desde que se dio a conocer la contingencia sanitaria.Otra de las afectadas, María Hilda Marcelo Lozada, enfatizó que no han dejado de laborar, pero para darle la atención que la población se merece decidieron manifestarse."No nos estamos negando a trabajar, sólo pedimos que nos den lo que necesitamos para que se pueda trabajar como se debe y darle la atención a los derechohabientes como lo están marcando", dijo.El pasado 19 de marzo, médicos, enfermeras, personal administrativo, asistentes y personal de limpieza de la Clínica 66, también en Xalapa, se manifestó para demandar condiciones mínimas de seguridad ante el coronavirus.“Nos quitaron cubrebocas, gel antibacterial y otras cosas; yo soy encargada de dar insumos y no es posible que dijeran que no son necesarios”, exhibió entonces una de las inconformes.Por su parte, Osvaldo Oliva Corona, médico cirujano de la Clínica 11, expuso que pedir la disminución de los servicios como las consultas médicas sí afectaría para los ciudadanos, pero los médicos también piensan a el bienestar de su familia.“En algún momento en el que el brote empiece, vamos a quedar todos expuestos y vale más conservar la vida que aplazar la consulta de un paciente que viene por una hernia o alguna situación que no es de urgencia", dijo.Así también, refirió que de no concretarse las medidas pertinentes tomarían la decisión de empezar a suspender servicios.“Estamos esperando a la solución. Nuestro sindicato está en pláticas con la empresa y esperaremos la solución y está planteado todo. Quedó nuestro sindicato de platicarnos los acuerdos y con base a eso tomaremos decisión”.Para finalizar dijo que de pasar a la fase 2, no alcanzarán las opciones para proteger a toda la población, por lo que es de suma importancia dar prioridad a todo el equipo médico de las diferentes instituciones de salud en la entidad.